Samsung Galaxy S20 especificações e dados de série, notícias e rumores

O Galaxy S20 e S20 + da Samsung deve ser lançado em 11 de fevereiro. Anteriormente conhecido como Galaxy S11, agora parece que a Samsung está mudando o nome.

Esse recurso reúne todos os vazamentos, rumores e especulações em torno dos próximos flagships do Galaxy S. Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre o próximo Samsung Galaxy S.

Após o surgimento do nome S20, agora houve um pouco mais de discussão sugerindo que a Samsung poderia mudar os nomes do S11 que foram assumidos para a família S20.

S11e → S20

S11 → S20 +

S11 + → S20 Ultra⁇

“Ultra” é apenas uma das possibilidades, existem outras opções a serem confirmadas , e que palavra você acha que é melhor? - Ice universe (@UniverseIce) 31 de dezembro de 2019

Isso pode levar a um reposicionamento dos dispositivos da Samsung, vendo o Galaxy S20 como a atualização para o S10e e variando até o S20 Ultra (ou outro nome) como o principal dispositivo. De acordo com relatos da mídia coreana, o nome do S20 foi confirmado pela Samsung em uma reunião a portas fechadas na CES 2020, e agora vimos a tela de inicialização do telefone com o S20, então parece que está confirmado.

Também temos alguns números de modelo: SM-G980, SM-G985, SM-G988 devem ser os números de modelo para esses dispositivos - e o codinome é considerado Hubble, como o telescópio.

Diga olá para uma galáxia totalmente nova. Descompactado em 11 de fevereiro de 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7 - Samsung Mobile (@SamsungMobile) 5 de janeiro de 2020

11 de fevereiro evento de lançamento confirmado

Lançamento no início de março provavelmente

Preços de pelo menos £ 669 esperado

A Samsung anunciou que o Galaxy Unpacked ocorrerá em 11 de fevereiro. A empresa não confirmou oficialmente o que será anunciado, mas suspeitamos que será o S20 e o Galaxy Z Flip, seu novo telefone dobrável. O local está confirmado para ocorrer em São Francisco e começará às 11h PST, 19h GMT.

Em termos de preços, o Galaxy S10 começou por £ 799 e o Galaxy S10 +, por £ 899, com um dispositivo menor e mais barato aparecendo na forma do Galaxy S10e, disponível por £ 669.

Não esperamos que o Galaxy S20, S20 + e S20 Ultra sejam mais baratos que seus antecessores. De qualquer forma, esperaríamos um aumento de preço, como foi o caso entre o S10 e o S9 .

Provavelmente metal e vidro

Qualidade de construção sólida

Câmera frontal centralizada

É provável que o Samsung Galaxy S20 faça algumas mudanças no design, e os primeiros rumores sugerem que o design terá a mesma aparência da geração anterior, com frente e verso de vidro e núcleo de metal.

Renderizações e vazamentos de fotos sugerem que o módulo da câmera na parte traseira do telefone ficará maior - em vez de minimizado - para uma aparência mais ousada. Um vazamento de foto de dezembro de 2019 parece corroborar isso .

Muitos rumores apontam para uma câmera frontal menor, centralizada como a série Note 10 , oferecendo uma aparência mais simplificada - e isso é esperado em todos os diferentes modelos S20.

Todos os vazamentos de design são refletidos no novo Samsung Galaxy S10 Lite , anunciado em janeiro de 2020, mas atualizando o design.

Projetos de borda dupla esperados, 120Hz

S20: 6.2in

S20 +: 6.7in

S20 Ultra: 6.9in

A Samsung é conhecida por oferecer belos displays AMOLED e os dispositivos Galaxy S20, sem dúvida, terão essa tecnologia a bordo.

Três tamanhos foram relatados para os dispositivos 2020 e afirma-se que todos oferecerão designs de arestas curvas duplas. Anteriormente, o Galaxy S10e tinha um design plano. Os tamanhos foram relatados como 6,2, 6,7 e 6,9 polegadas, respectivamente, para esses dispositivos. Dizem também que a Samsung colocará uma tela de 120Hz nesses dispositivos.

Esperamos ver cores vibrantes, suporte ao HDR10 + e resoluções decentes nos três aparelhos, especialmente no caso do Galaxy S20 + e S20 Ultra.

Grande câmera traseira

Quatro ou cinco câmeras esperadas

Rumores de zoom híbrido óptico de 100x e 5x: rumores de S20 Ultra

Sensor principal de 108 megapixels para S20 Ultra

Com a competição realmente esquentando no departamento de câmeras dos smartphones, a Samsung parece estar fazendo grandes mudanças no Galaxy S20 e S20 +. Atualmente, não está completamente claro como o carregamento da câmera está quebrado, mas tentaremos trazer alguma clareza aqui.

Fala-se da inclusão de um sensor de 108 megapixels, juntamente com suporte para gravação de vídeo em 8K e isso está chegando ao S20 Ultra. Alega-se que a Samsung está trabalhando em uma câmera tipo periscópio que permite zoom óptico de 5x e zoom híbrido de 100x, novamente destinado ao S20 Ultra.

Também há rumores de que a Samsung está buscando resolução, que usará sensores de 48 megapixels para suas lentes grande angular e telefoto, que também podem ser encontradas no S20 e S20 +. O vazamento de fotos na vida real sugere que a S20 + não possui zoom de periscópio, então provavelmente é apenas para a Ultra.

Também foi dito que o S20 e o S20 + vão usar um novo sensor de 1,8 µm e 12 megapixels. Embora isso não tenha a resolução da unidade de 108 megapixels, ela terá uma área muito maior para absorver a luz e isso é uma coisa boa. Mas ter sensores diferentes em toda a faixa parece um pouco confuso e não está claro qual será a mensagem da Samsung aqui.

Exynos 990 / Snapdragon 865

É provável que os dispositivos Samsung Galaxy S20 sejam executados no chipset Exynos mais recente, no Exynos 990 ou no Qualcomm Snapdragon 865 mais recente, dependendo da região. Também veremos provavelmente suporte a microSD, várias opções de armazenamento e uma boa dose de RAM - que pode chegar a 12 GB em todos os dispositivos.

Rumores sugeriram que a Samsung está trabalhando em um recurso de reconhecimento facial 3D, como o Face ID da Apple , e tendo mostrado o logotipo do Face ID no palco da CES 2020, esperamos basicamente a mesma funcionalidade. Também esperamos ver uma bateria que suporte o carregamento sem fio e o carregamento sem fio reverso . e diz-se que o S20 receberá uma bateria de 4000mAh.

Aqui estão todos os rumores e vazamentos em torno do Galaxy S11 até agora.

A configuração padrão: 12GB LPDDR5 - Ice universe (@UniverseIce) 13 de janeiro de 2020

Um vazador do Twitter sugeriu que o Galaxy S20 e o S20 + recebam um novo sensor de 12 megapixels.

Fotos mostrando o novo aparelho e a tela de inicialização confirmam o nome e o design do Samsung Galaxy S20 +.

Os relatórios dizem que a Samsung confirmou o nome de seus próximos aparelhos em uma reunião a portas fechadas na CES 2020 com a mídia coreana.

A Samsung confirmou que o Galaxy Unpacked ocorrerá em 11 de fevereiro.

Especulações mais amplas sobre a nomeação do próximo Galaxy S veem alguma corroboração .

Apenas largar o nome S20 causou uma onda de especulações de que o próximo Galaxy S da Samsung poderia ser chamado de S20.

Mais detalhes continuam aparecendo nas câmeras Samsung Galaxy S11.

Foi sugerido que a série Samsung Galaxy S11 será lançada em 18 de fevereiro em um evento em San Francisco, antes do Mobile World Congress.

Já vimos muitos vazamentos de câmera para o próximo modelo, mas um vazador confiável sugeriu que é um sensor de 108 megapixels.

Sim, essas não são as fotos de melhor qualidade e sabemos que ainda há muito por vir, mas se forem genuínas, talvez ajudem a corroborar as renderizações que vimos aparecendo nas últimas semanas.

O último vazamento mostra um design semelhante ao S11e e S11 que vimos anteriormente, mas chama um pouco mais de atenção para o enorme módulo de câmera na parte traseira.

Esses são processados pelo @onleaks e pelo CashKaro.com e, mais uma vez, achamos que eles nos mostram o que o Galaxy S11 oferecerá.

O vazador serial @OnLeaks e Pricebaba produziram as renderizações de 360 graus que mostram o Galaxy S11e com uma câmera centralizada na parte superior - semelhante aos modelos Note 10 - junto com uma tela de borda dupla.

As renderizações também mostram uma câmera tripla na parte traseira - o que seria uma atualização do sistema de câmeras duplas do S10e - e também um módulo de câmera redesenhado.

Renderizações de rumores Samsung Galaxy S11 apareceram através do site 91Mobiles, trabalhando com @onleaks. Vazamentos anteriores desse tipo foram corretos, portanto é provável que seja o design do Samsung Galaxy S11.

O Leaker Ice Universe afirmou que a série Galaxy S11 não seguirá o caminho de uma exibição em cascata quando se trata de design. O tweet disse que os painéis são mais estreitos do que o Galaxy Note 10.

Após uma avaliação cuidadosa da Samsung, a série Galaxy S11 não usa um design de tela em cascata, mas o painel é mais estreito que o Note10. - Ice universe (@UniverseIce) 18 de novembro de 2019

Os desenvolvedores do XDA relataram que a atualização mais recente do aplicativo de câmera da Samsung - One UI 2.0 beta 4 - oferece evidências de vários novos recursos que podem (ou não) aparecer no Galaxy S11, incluindo Visualização do diretor, Foto única, Foto noturna, Hyperlapse noturno, como bem como suporte para gravação de vídeo 8K.

A atualização do aplicativo também teve algumas evidências de um futuro dispositivo Samsung - que não foi nomeado - oferecendo uma proporção de 20: 9 e uma câmera de 108 megapixels.

O Leaker Ice Universe afirmou que o Samsung Galaxy S11 contará com uma câmera frontal em um recorte ainda menor do que o Note 10, melhorando a experiência da tela.

De acordo com Evan Blass , a gama Galaxy S11 virá em três tamanhos de tela, incluindo um modelo de 6,2 polegadas ou 6,4 polegadas, modelo de 6,7 polegadas e um modelo de 6,9 polegadas. Os dois modelos menores - presumivelmente chamados de S11e e S11 - estão disponíveis nas variantes LTE e 5G, enquanto o maior S11 + será oferecido apenas no 5G.

Ishan Agarwal também acrescentou à especulação do Galaxy S11, sugerindo que o S11e virá em opções de cores azul, cinza e rosa, enquanto o S11 virá em pelo menos azul, cinza e preto.

Uma imagem vazada do site Safety Korea (via Galaxy Club) exibia a capacidade da bateria do Galaxy S11 como 14,36Wh, o que significaria uma capacidade de cerca de 3730mAh.

O Galaxy Club também afirmou que a Samsung está trabalhando em uma câmera tipo periscópio que permite zoom óptico de 5x, semelhante à câmera no P30 Pro e no Oppo Reno 10x Zoom.

Algumas referências apareceram na versão beta do Android 10 para o Samsung Galaxy S10, sugerindo que a Samsung está trabalhando em um recurso de reconhecimento facial 3D como o Face ID da Apple e o Face Unlock do Google.

Picasso - o codinome do S11 - também foi mencionado na versão beta com o recurso de reconhecimento de rosto, sugerindo que poderíamos vê-lo nos próximos flagships do Galaxy S.

De acordo com o site coreano The Elec , a Samsung começará em breve a testar uma câmera com zoom óptico de 5X, que se diz destinada ao Samsung Galaxy S11. A SamMobile também afirma que a câmera do Galaxy S11 terá um sensor de 108 megapixels no coração.

O canal de notícias coreano The Elec afirmou que fontes do setor disseram que o Samsung Galaxy S11 terá um sensor de impressão digital aprimorado no display. Segundo o relatório, a dimensão da área ativa (AAD) que reconhece quando um usuário coloca o dedo na tela será muito maior - na verdade o dobro.

A Samsung registrou uma patente para um dispositivo de exibição dupla, que alguns especularam que poderia ser destinado ao Galaxy S11e por causa da câmera traseira dupla. O LetsGoDigital fez algumas renderizações em 3D da patente, ajudando-nos a visualizar o que a patente poderia materializar.

A SamMobile informou que os dispositivos Samsung Galaxy S11 virão nas opções de cores Azul, Rosa, Branco e Preto e a Samsung adotará o nome "Aura" na frente, o que significa que os dispositivos podem vir na cor Aura Glow do Galaxy Note 10.

O site também disse que os modelos virão com um modelo de armazenamento superior de 1 TB e uma opção básica de armazenamento de 128 GB.

O Leaker Ice Universe twittou alguns detalhes "confirmados" para o Samsung Galaxy S11. Ele afirma que o Galaxy S11 é codinome Picasso, oferecerá uma atualização substancial da câmera e o software será baseado no Android Q One UI 2.x.

O Ice Universe também disse que a câmera de perfuração na parte frontal do dispositivo será menor que o Galaxy Note 10 .

A Samsung anunciou que iniciou a produção em massa da primeira DRAM móvel de 12 GB LPDDR5 do setor, que foi otimizada para ativar os recursos 5G e AI em futuros smartphones.

É certamente plausível sugerir que o Galaxy S11 poderia ser um desses futuros smartphones.

A Samsung anunciou dois novos sensores de câmera - um sensor de 64 megapixels e um sensor de 48 megapixels. Os dois sensores viram a Samsung expandir sua linha de sensores de imagem de 0,8 μm das resoluções existentes de 20MP a 64MP.

Nada foi detalhado para sugerir que esses sensores apareçam no Galaxy S11, mas parece uma jogada lógica, especialmente com concorrentes como a Huawei oferecendo resoluções mais altas em suas câmeras traseiras.