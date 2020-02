Por que agora é o melhor momento para trocar seu antigo telefone Samsung Galaxy

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Agora é a melhor hora para trocar ou vender seu antigo aparelho Samsung Galaxy. Isso ocorre porque atualmente os preços de troca são os mais altos possíveis antes da série Galaxy S20 ser lançada em 11 de fevereiro.

Compare and Recycle diz que o valor de revenda do Samsung Galaxy S10e caiu mais desde o lançamento da Série S10 no ano passado (uma queda de £ 10 no valor de cada mês em que o telefone saiu), enquanto os modelos 4G mantiveram valor melhor que o S10 5G - provavelmente porque se você quer um telefone 5G, provavelmente vai comprar um S20.

No ano passado, o MusicMagpie sugeriu que os aparelhos Samsung poderiam perder até 35% de seu valor assim que a versão de próxima geração estiver disponível nas ruas no início de março (a data de lançamento do S20 é especificada em 6 de março).

A Compare and Recycle acredita que a tendência de alta dos preços de reciclagem S10 e S10 + 4G pode continuar até março ou até que a nova série S20 esteja disponível, em outras palavras.

Desde o início de janeiro, o maior S10 + 512GB aumentou em £ 40 e a variante de 128GB registrou um aumento de até £ 20.

O Galaxy S10 128GB pode ganhar até £ 35 a mais do que no começo do ano, e os preços de troca do modelo de 512GB também aumentaram em US $ 60. A recicladora diz que os comerciantes estão oferecendo, em média, £ 40 a menos pelo Galaxy S10 5G.

Os telefones Galaxy mais antigos mantiveram um preço relativamente estável nos últimos cinco meses, segundo o Compare and Recycle. Uma exceção é o Galaxy S8 +, onde o preço médio de troca caiu gradualmente e atualmente pode ser negociado por cerca de £ 141.

Normalmente, você tem alguns dias de graça após o evento, enquanto os preços ainda estão OK, mas depois disso, os preços de troca tendem a diminuir significativamente. A maioria dos sites de trade-in garante o preço que eles oferecem por algumas semanas.

A melhor coisa que você pode fazer é confirmar um preço de troca antes do evento de lançamento do Galaxy S20 para garantir um preço alto na troca.

Você também pode trocar diretamente com a Samsung .

Quase tudo sobre a série Samsung Galaxy S20 vazou recentemente e também temos uma boa idéia sobre o preço do Galaxy S20 .

Acreditamos que os preços no Reino Unido serão fixados em £ 799 para o Galaxy S20 4G, com outros £ 75 no topo para a versão 5G. Para o S20 +, esses preços saltam para £ 999 e £ 1074. Para o topo de gama S20 Ultra 5G, acreditamos que pagará £ 1.149.

Você pode fazer o pré-registro para receber detalhes e ofertas de disponibilidade do Carphone Warehouse.

Vamos descobrir todos os detalhes no evento de lançamento Unpacked da Samsung em 11 de fevereiro. Confira todos os detalhes aqui: