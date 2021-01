Por que agora é a melhor hora para trocar seu antigo telefone Samsung Galaxy

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora é a melhor hora para trocar ou vender seu antigo aparelho Samsung Galaxy. Isso porque os preços de troca estão atualmente tão altos quanto eles vão chegar antes que a série Galaxy S21 esteja nas ruas.

Como a série Galaxy S21 foi lançada, a melhor coisa que você pode fazer é confirmar um preço de troca o mais rápido possível para garantir um preço alto na troca.

Normalmente, você tem alguns dias de graça após o evento enquanto os preços ainda estão OK, mas depois disso, os preços de troca tendem a cair significativamente, então o dinheiro que você receberá só pode diminuir a partir daqui. A maioria dos sites de troca garantem o preço que oferecem por algumas semanas.

O MusicMagpie sugere que, em média, os novos modelos da Samsung perdem 64% de seu valor após 12 meses de comercialização e 74% após 24 meses.

Os telefones Galaxy mais antigos mantiveram um preço relativamente estável nos últimos cinco meses, de acordo com Compare and Recycle .

Music Magpie sugere que os clientes que negociam em um Samsung Galaxy S20 podem esperar ganhar até £ 310, enquanto aqueles com um Samsung Galaxy S20 Ultra podem chegar até £ 364, mas estes podem valer apenas £ 245 e £ 288 em três meses . A O2 Recycle está oferecendo até £ 350 em valores de troca com base no valor médio de troca dos aparelhos Samsung no ano passado.

Por causa de seus problemas no lançamento, os aparelhos de troca da Samsung de pior desempenho foram dobráveis - depois de apenas um mês, o valor do Galaxy Fold caiu 75% e o Galaxy Flip caiu 73%.

128 GB - $ 799, £ 769, € 849

256 GB - $ 849, £ 819

128 GB - $ 999, £ 949, € 1.049

256 GB - $ 1.049, £ 999

128 GB - $ 1.199, £ 1.149, € 1.149

256 GB - $ 1.249, £ 1.199

512 GB - $ 1.379, £ 1.329

Escrito por Dan Grabham.