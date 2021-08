Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Lembra-se dos dias em que mensagens de texto e Snake no Nokia 3310 eram duas das coisas mais interessantes que um telefone podia gerenciar? Nós também. Avançando quase duas décadas, temos leitores de impressão digital no display , displays sem moldura, câmeras sob o display , além de uma abordagem totalmente diferente dos telefones deslizantes e flip.

Os telefones flip já foram dispositivos finos, compactos e articulados. Agora, os telefones flip se transformaram em telefones dobráveis com telas dobráveis reais. Isso tende a trazer o potencial para etiquetas de preços enormes, no entanto, para se apossar de um pedaço da magia.

Aqui estão os dispositivos que lideram a tendência dos smartphones dobráveis.

Samsung Galaxy Z Flip 3

O Samsung Galaxy Z Flip 3 apresenta um design mais refinado em comparação com seus predecessores - o Galaxy Flip e o Galaxy Flip 5G - com câmeras mais simples na parte externa e uma tela externa maior.

Como o Galaxy Z Fold 3, o Z Flip 3 adiciona impermeabilização e uma moldura mais resistente. A tela coberta aumenta de 1,1 polegadas para 1,9 polegadas e a tela interna obtém uma taxa de atualização de 120 Hz também.

As especificações da câmera são as mesmas do Z Flip 5G, assim como as opções de RAM e armazenamento e a capacidade da bateria, mas o Z Flip 3 funciona com o chipset Qualcomm Snapdragon 888 sobre o Snapdragon 865+.

Samsung Galaxy Z Fold 3

O Samsung Galaxy Z Fold 3 sucede ao Galaxy Z Fold 2 um pouco mais abaixo nesta lista, oferecendo um design mais refinado, moldura mais resistente e impermeabilização .

Ele oferece as mesmas especificações de tela de seu predecessor com uma tela externa de 6,23 polegadas e uma tela interna de 7,6 polegadas, embora a tela externa tenha uma taxa de atualização de 120 Hz e a tela interna tenha uma câmera embaixo da tela . O Z Fold 3 também é compatível com uma S Pen especialmente projetada.

O hardware também recebe um upgrade em comparação com o Z Fold 2, com o Z Fold 3 rodando no chipset Qualcomm Snapdragon 888 com 12 GB de RAM, 256 GB ou 512 GB de armazenamento e uma bateria de 4400 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip / Galaxy Z Flip 5G

O Z Flip e o Z Flip 5G da Samsung dobram-se horizontalmente ao meio, como uma versão Samsung doMoto Razr . Eles foram sucedidos pelo Z Flip 3, que tem uma tela maior e hardware aprimorado, embora o Z Flip 5G original ainda ofereça algumas especificações excelentes e deve ser mais barato agora.

Equipado com o Snapdragon 865+ da Qualcomm, o telefone Z Flip 5G 256GB é inegavelmente premium e vem nas opções preto, dourado e roxo.

A dobradiça é considerada boa para mais de 200.000 dobras. Você pode abrir a dobradiça em diferentes ângulos, com o conteúdo se ajustando para caber no dispositivo. Tem cerca de 90 mm por 70 mm quando dobrado.

Motorola Razr 5G

A Motorola, de propriedade da Lenovo, transformou literalmente seu icônico telefone Razr de 15 anos em um telefone dobrável, trocando o teclado numérico por uma tela OLED flexível que se dobra em um quase quadrado quando você fecha o telefone, com uma segunda tela Quick View na frente.

O dispositivo original foi revelado em novembro de 2019, mas a empresa já lançou um modelo de segunda geração no Razr 5G. O Razr 5G possui uma construção em vidro e aço inoxidável, um scanner de impressão digital na parte traseira e tem cerca de 16 mm de espessura quando dobrado. A tela principal é de 6,2 polegadas, feita de OLED de plástico para que possa dobrar, enquanto a segunda tela na frente é um painel fixo de 2,7 polegadas para ver as notificações.

Sob o capô, você encontrará um processador Qualcomm Snapdragon 765, juntamente com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento e uma bateria de 2800 mAh. Há uma câmera de 48 megapixels que se transforma em uma selfie e câmera principal e há uma câmera interna de 20 megapixels.

O Samsung Galaxy Fold original foi oficializado em fevereiro de 2019, após anos de rumores. Ele foi sucedido pelo Galaxy Z Fold 2 em 2020 e, mais recentemente, pelo Galaxy Z Fold 3 em 2021.

O Z Fold 2 tem uma dobradiça vertical que permite diferentes ângulos de visão. Há uma grande tela de 6,2 polegadas na frente, enquanto o Fold 2 se desdobra em um tablet de 7,6 polegadas como o modelo original.

O Galaxy Z Fold 2 tem o chipset Qualcomm Snapdragon 865+ sob seu capô, 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Existem cinco câmeras para garantir que todos os ângulos sejam cobertos, enquanto o software permite a multitarefa de três aplicativos quando aberto em uma tela maior.

Huawei Mate Xs

A Huawei roubou a cena no Mobile World Congress 2019 , revelando sua opinião sobre um telefone dobrável no Mate X. Desde então, é lançado um modelo de segunda geração do dispositivo no Mate Xs.

O Xs tem sua tela na parte externa - apresentada como uma tela principal de 6,6 polegadas e uma tela alongada de 6,38 polegadas na parte traseira. Desdobrados, os dois se apresentam como um comprimido de 8 polegadas.

O Mate Xs oferece as mesmas especificações de câmera, design e tela do Mate X original, mas tem uma dobradiça redesenhada, o chipset Kirin 990 mais recente, um preço um pouco mais alto e nenhum serviço do Google.

Royole FlexPai 2

Royole superou todos ao anunciar o primeiro smartphone disponível comercialmente com tela flexível na CES 2019 no FlexPai. Agora, ela lançou o modelo de segunda geração no FlexPai 2.

O FlexPai 2 é feito de materiais como metal líquido e uma liga de alumínio e titânio. Ele tem uma dobradiça atualizada e a tela - que se dobra verticalmente como o Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Fold 3 - é capaz de suportar 1,8 milhão de dobras.

Como o FlexPai original, o FlexPai 2 se transforma de um tablet de 7,8 polegadas em um smartphone dobrando-se ao meio. Ele tem toda a potência de um smartphone carro-chefe típico com o Qualcomm Snapdragon 865 sob o capô, juntamente com uma bateria de 4500mAh e uma câmera traseira quádrupla.

LG Velvet

O LG Velvet não é um dispositivo dobrável, mas tem um case de tela dupla que oferece uma segunda tela de 6,8 polegadas ao lado da tela principal de 6,8 polegadas, bem como outra tela externa de 2,8 polegadas.

O case Velvet adiciona volume, expandindo o dispositivo para um laptop de 14,4 mm de espessura e adicionando mais de 70 por cento ao peso do telefone, chegando a 309 g. Também não é tão sofisticado quanto os verdadeiros telefones dobráveis, mas é uma opção interessante.