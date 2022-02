Como configurar seu telefone Samsung Galaxy para usar o Alexa em vez do Google Assistant

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os assistentes de voz estão assumindo nossos dispositivos, mas existem três principais candidatos à coroa, se você for um usuário da Samsung: Google Assistant, Bixby e Alexa.

Se você possui um Galaxy S21 ou um modelo Galaxy mais antigo, há uma maneira de definir o Alexa como o assistente padrão em dispositivos Samsung Galaxy.

Verifique se você instalou o aplicativo Amazon Alexa e entrou no seu telefone Galaxy. Verifique e instale as atualizações mais recentes no seu telefone. Abra o menu Configurações e selecione Aplicativos > Escolher aplicativos padrão. Se você não conseguir encontrá-lo, basta procurar por "aplicativos padrão" no menu de configurações. Em "Aplicativos padrão", você verá uma opção chamada Aplicativo de assistência digital, selecione-o. Toque na caixa que diz "aplicativo de assistência ao dispositivo" e ela é aberta com várias opções. Selecione Alexa na lista.

O lançamento do seu assistente de voz dependerá de vários fatores. Se você estiver usando os botões na tela, um toque longo no botão home iniciará seu assistente virtual - neste caso Alexa - o que é bom e fácil.

Se você estiver usando os gestos de furto que foram introduzidos no Android 10, a ação dependerá da idade do seu telefone. Se você estiver usando um dispositivo recente, precisará deslizar do canto inferior da tela. Isso iniciará o Alexa. Para telefones mais antigos (como o Note 8, por exemplo), você terá que deslizar lentamente a partir do centro. Ambos funcionam, você só precisa descobrir exatamente o que precisa fazer no seu telefone.

Embora esse método não forneça a palavra de ativação "Alexa" do seu telefone, você pode pressionar esse botão ou deslizar o dedo e começar a falar como se o fizesse. Você pode usar a palavra de ativação do Alexa se já tiver o aplicativo Alexa aberto no seu telefone.

Isso significa que você pode usar o Alexa - e todas as coisas que o Alexa sabe - rapidamente do seu telefone, sem precisar abrir o aplicativo.

Você pode usar o Alexa para controlar todos os seus dispositivos domésticos inteligentes ou interagir com os serviços que você configurou por meio do aplicativo Alexa. isso significa que você pode configurar sua casa em torno de seus dispositivos Amazon Echo e, em seguida, ter seu telefone oferecendo as mesmas coisas, sem ter que pensar em configurar tudo com o Google ou o SmartThings. Claro, o Google Assistant oferece muitas das mesmas funções, mas se você já o executou com o Alexa, não há necessidade de configurar com o Google.

Você também pode usá-lo para Alexa Calling . Basta pressionar longamente esse botão e dizer para quem você deseja ligar (pode ser um Echo dentro de sua própria casa). Se você estiver chamando um Echo Show ou Echo Spot, será uma chamada de vídeo.

Portanto, é fácil de fazer - se você não é usuário do Google Assistant e é fã do Alexa, vale a pena fazer, pois é um pequeno atalho para o Alexa no seu telefone Samsung!

Ou, se você realmente quiser, pode abrir o Google Assistant na hotword Ok Google e ter o Alexa no botão home. A escolha é sua.

Escrito por Chris Hall.