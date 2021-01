Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung fez uma grande mudança ao lançar o Galaxy S8, removendo o botão inicial físico. É o mesmo no Galaxy S9, Galaxy S10 , Galaxy S20 e agora no Galaxy S21, o que significa que as capturas de tela de um telefone Samsung mais recente são diferentes dos modelos mais antigos, como o S7.

Você tem uma série de opções diferentes quando se trata de fazer uma captura de tela, com alguns acréscimos da Samsung para torná-la mais útil do que um dispositivo Android comum. Embora tenha havido algum refinamento no S20, os princípios são basicamente os mesmos dos dispositivos mais antigos.

Veja como fazer uma captura de tela no novo Samsung Galaxy S20 ou S21.

A Samsung suporta o método convencional do Android de captura de tela usando o pressionamento de botões:

Certifique-se de que o conteúdo que deseja capturar esteja na tela. Pressione para diminuir o volume e o botão standby do lado direito ao mesmo tempo. A tela será capturada, piscando e salvando no álbum / pasta "screenshots" da galeria.

Observe que isso é diferente do Galaxy S7 e dos dispositivos anteriores que usavam uma combinação do botão standby e do botão home. Você também precisa se certificar de que este é um toque rápido - porque manter pressionado irá iniciar os controles de energia.

A próxima coisa a saber sobre a captura de tela no Galaxy S20 ou S21 é que a captura inteligente - agora chamada de barra de ferramentas de captura de tela - fará muito mais por você. Isso é algo bastante exclusivo da Samsung e permite que você faça coisas instantaneamente com sua captura de tela, em vez de abrir no aplicativo de galeria.

Certifique-se de que a captura inteligente está ativada em configurações> recursos avançados> capturas de tela e gravador de tela (estará ativado por padrão) Ao fazer a captura de tela (usando botões ou deslizar com a palma da mão, abaixo), você obterá opções adicionais na parte inferior da página em um banner (como mostrado acima). Você pode desenhar, cortar ou compartilhar, mas o mais útil é a captura de rolagem, marcada pelas setas apontando para baixo. Toque na captura de rolagem para incluir partes da tela que você pode ver, por exemplo, em uma longa página da web - é muito útil.

Um método alternativo que a Samsung oferece é aquele que existe nos últimos dispositivos, usando um gesto. É assim que funciona.

Vá para configurações> recursos avançados> movimentos e gestos> deslizar com a palma da mão para capturar. Certifique-se de que esta opção esteja ativada. Passe o lado da mão pela tela. Você pode deslizar para a esquerda ou direita, ambos funcionam. A tela será capturada, piscando e salvando no álbum / pasta "screenshots" da galeria.

Observe que se você já domina o pressionamento do botão e não deseja deslizar para capturar, você pode desativar o deslizar com a palma da mão para que isso nunca aconteça.

Este terceiro método não é uma captura de tela completa, mas é uma maneira muito útil de capturar informações que estão na tela, usando um recurso chamado seleção inteligente. Se você já foi usuário do Note, algumas coisas podem parecer familiares.

A seleção inteligente é um painel de borda, você pode deslizar nele a partir da tela de borda.

Vá para configurações> display> tela de borda> painéis de borda. Através deste menu, você pode habilitar primeiro a própria tela de borda, mas também o painel de seleção inteligente de borda. Vá para a página da qual deseja capturar. Abra o painel de borda com um deslize até chegar à seleção inteligente. Escolha a forma ou tipo de seleção que deseja fazer - retângulo, círculo, alfinete na tela ou, o melhor de tudo, crie um GIF. Você retornará à página de captura com um quadro para fazer essa seleção. Redimensione ou reposicione a moldura e pressione pronto. Se estiver criando um GIF, pressione gravar e pare quando terminar. Em seguida, você verá o que foi capturado, com a opção de desenhar, compartilhar, salvar e, no caso de texto, extrair esse texto, para que você possa colá-lo em outro lugar. Se fixar uma seleção, isso fará com que a seleção capturada paire sobre tudo até que você a feche. É muito útil para as informações que você deseja consultar, como um endereço ou número de referência.

