Evento do Samsung Galaxy S21: Como assistir online o Galaxy Unpacked

(Pocket-lint) - O próximo evento Galaxy Unpacked da Samsung foi oficialmente confirmado. A Samsung está hospedando o primeiro Unpacked for 2021 no início do ano e esperamos a introdução da família de dispositivos Galaxy S21.

Aqui está tudo o que você precisa saber e o que esperar no dia do lançamento.

O Samsung Galaxy Unpacked acontecerá na quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. O evento está agendado para as 10:00 EST.

Aqui estão os horários internacionais para sua referência:

São Francisco - 07:00 PST

Nova York - 10:00 EST

Londres - 15:00 GMT

Berlim - 16:00 CET

Mumbai - 20:30 IST

Tóquio - 00:00 JST, 15 de janeiro

Sydney - 02:00 AEDT, 15 de janeiro

Os eventos anteriores do Samsung Galaxy Unpacked estão disponíveis para assistir ao vivo no YouTube e Samsung.com. Você poderá assistir ao vivo enquanto o evento acontece e incluiremos o link para que você possa acompanhar a ação assim que tivermos conhecimento.

A Samsung tende a usar #SamsungEvent e #TheNextGalaxy para esses eventos de lançamento e esperamos que o Unpacked 2021 seja o mesmo.

Não faltaram vazamentos e rumores sobre os dispositivos Galaxy S da Samsung. O evento principal será o Samsung Galaxy S21 Ultra, pensado para substituir o S20 Ultra e se ater ao grande carregamento de câmeras. Esperamos que este seja o dispositivo premium da Samsung, adicionando suporte para a S Pen (embora não venha com ela) e incluindo o Exynos 2100 ou Snapdragon 888.

O Galaxy S21 Ultra deverá ser acompanhado pelo Galaxy S21 e Galaxy S21 +. No entanto, ao contrário dos anos anteriores, espera-se que esses dispositivos tenham preços um pouco mais baixos, projetados para torná-los mais atraentes para os compradores. Isso pode fazer com que esses modelos mudem para uma parte traseira de plástico, reduzam as câmeras (em comparação com o Ultra) e tenham uma tela plana em vez da tela curva da Samsung que tem usado nos últimos 5 anos. Esta foi uma jogada feita pelo Samsung Galaxy S20 FE em 2020 e pode ser uma fórmula vencedora para os novos aparelhos.

Houve uma série de vazamentos sugerindo que a Samsung vai lançar um novo fone de ouvido sem fio verdadeiro. Após o sucesso reletivo do Galaxy Buds Live, o novo Galaxy Buds Pro é outra evolução que parece um pouco mais convencional. Você pode esperar o cancelamento de ruído ativo em botões compactos com pontas de silicone.

Parece que a Samsung quer uma fatia do bolo - e quer vencer a Apple na hora. O Samsung Galaxy SmartTags é pensado para ser um rastreador Bluetooth e oferece o mesmo tipo de recursos que o Tile - embora possamos imaginar que eles se integrarão ao Samsung SmartThings.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Chris Hall.