Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O evento Galaxy Unpacked da Samsung - o primeiro em 2019 - está pronto e empoeirado.

Vimos o lançamento da linha de smartphones Samsung Galaxy S10 e algumas outras surpresas legais. Os rumores sugeriram que veríamos também o primeiro telefone dobrável da empresa - o Samsung Galaxy Fold -, além de um novo smartwatch, rastreador de fitness, fones de ouvido sem fio e um telefone 5G.

Mas nós fizemos? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a conferência de imprensa da Samsung, incluindo o que aconteceu e como assistir novamente.

A Samsung organizou seu evento Galaxy Unpacked na quarta-feira, 20 de fevereiro.

O evento ocorreu em São Francisco e foi transmitido para eventos alternativos simultâneos em outras regiões. Temos o vídeo aqui, que você assiste no topo desta página. Como alternativa, também está disponível para assistir online em samsung.com .

A Samsung originalmente provocou seu telefone dobrável em novembro passado. Agora, está nos dando uma visão melhor do dispositivo recebido, com mais detalhes sobre o que podemos esperar. Primeiro, o dobrável da Samsung tem um nome oficial: o Samsung Galaxy Fold. Segundo, estará disponível nos EUA a partir de 26 de abril por US $ 1.980 e na Europa a partir de 3 de maio por € 2.000. Você poderá obtê-lo em quatro cores diferentes (preto, prata, azul e verde).

O Samsung Galaxy Fold é real, deslumbrante e se dobra para uma tela de 7,3 polegadas

A Samsung revelou oficialmente sua gama Galaxy S10 , após meses de rumores. Há três dispositivos disponíveis para pré-encomenda a partir de 20 de fevereiro, incluindo o Galaxy S10e , Galaxy S10 e Galaxy S10 +. Haverá um quarto dispositivo - o Galaxy S10 5G - neste verão.

Os telefones variam de 5,8 polegadas a 6,4 polegadas em termos de tamanho da tela e todos eles possuem uma câmera frontal . Eles estarão à venda no dia 8 de março, com preços que variam de £ 669 a £ 1399 . Quatro cores estão disponíveis nos três aparelhos, incluindo Prism Green, Prism Blue, Prism White e Prism Black, embora os modelos S10 + de 512 GB e 1 TB também sejam fornecidos em opções de cerâmica e o S10e em amarelo canário.

Oficial Samsung Galaxy S10e, S10 e S10 +, mas existem surpresas?

A Samsung seguiu seu Galaxy Watch com um novo smartwatch voltado para os mesmos usuários que originalmente amavam o Gear Sport. Ele possui uma tela Super AMOLED de 1,1 polegadas com resolução 360 x 360, mas, ao contrário do relógio principal, não possui o anel de moldura proprietário da Samsung. No interior, o relógio baseado em Tizen é executado no chipset Exynos 9110 de núcleo duplo da Samsung, possui 768 MB de RAM e vem com 4 GB de espaço de armazenamento.

Ele virá em ouro rosa, preto, prata e verde (embora o último não esteja vindo para o Reino Unido) e já está disponível em pré-venda por £ 229 .

A Samsung anunciou uma ampla gama de novos produtos para 2019, incluindo novos rastreadores de fitness: o Galaxy Fit de £ 89 e o £ 35 Fit e.

O Galaxy Fit inclui um monitor óptico de frequência cardíaca, acelerômetro e giroscópio e pesa apenas 24g. Ele vem com uma tela AMOLED colorida que suporta toque, com uma resolução de 240 x 120 pixels. Diz-se que a bateria dura uma semana. O Galaxy Fit e dá um passo à frente com uma tela menor e de menor resolução, e também não possui um giroscópio - mas é muito mais acessível. Ambos vêm com impermeabilização 5ATM.

A Samsung anunciou um novo par de fones de ouvido sem fio, o Samsung Galaxy Buds. Eles estão basicamente substituindo os equivalentes do Gear Icon X da empresa lançados no ano passado. Eles vêm em um estojo de carregamento sem fio que pode ser carregado através de um tapete de carregamento Qi ou mesmo quando colocado na parte traseira de um smartphone Samsung Galaxy S10 + . Ele também possui uma porta USB-C se for necessária uma conexão com fio para um carregamento mais rápido.

Os Galaxy Buds estão disponíveis para pré-encomenda agora em preto, branco ou amarelo. Eles oferecem suporte apenas ao Android e custam £ 139 no Reino Unido .

