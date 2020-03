O que é o Bixby? Assistente inteligente da Samsung explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os telefones Android de última geração da Samsung vêm com seu próprio assistente de voz chamado Bixby, além de oferecer suporte ao Google Assistant.

Bixby é a tentativa da Samsung de enfrentar Siri , Google Assistant e Amazon Alexa . E, embora não tenha tido o sucesso de nenhum desses três assistentes, ele ainda está pré-instalado nos dispositivos Samsung.

Bixby é um assistente virtual. Ele estreou no Samsung Galaxy S8, mas foi projetado para funcionar em uma variedade de produtos Samsung e está incorporado em vários outros dispositivos, como o frigorífico e o televisor Family Hub da Samsung.

Você pode usá-lo para enviar texto, obter informações personalizadas (sobre o clima, lembretes de reuniões, artigos de notícias etc.), aprender mais sobre o que vê com a câmera (como onde comprar um sofá na exibição da câmera) e ações completas (como ligar para sua mãe para você). O Bixby pode aprender vozes individuais, para personalizar as respostas, dependendo de quem pergunta. A Samsung disse que "aprende, evolui e se adapta" a você.

O Bixby também está disponível em alguns aplicativos de terceiros .

A Samsung também tem um alto-falante Galaxy Home Bixby em andamento, embora ele ainda não tenha sido lançado cerca de 18 meses após seu anúncio original.

O Bixby foi projetado para permitir que você realize uma gama completa de interações, em vez de iniciar um aplicativo, por exemplo, ou executar uma única tarefa.

Bixby está ciente do contexto, o que significa que ele pode reconhecer o estado em que o aplicativo está e executar as ações corretas com base em suas solicitações, permitindo também que você misture voz ou toque.

O Bixby também deve entender a linguagem natural: isso significa que você não precisa usar frases definidas, mas pode fornecer informações incompletas e o Bixby pode interpretar e agir. O reconhecimento da linguagem natural tem sido fundamental para o crescimento do Alexa, por exemplo, e agora é um elemento essencial da IA moderna.

O serviço funciona basicamente da mesma maneira que outras soluções de IA, como o Google Assistant ou o Amazon Alexa, na medida em que escuta sua voz, interpreta as informações e retorna a ação resultante.

A conscientização contextual significa que você pode fazê-lo executar ações sem detalhar laboriosamente exatamente o que fazer com o que - ele já entende onde você está e pode dar o próximo passo lógico.

Para aqueles que usam a palavra de ativação "Hi Bixby", pode conversar com seu dispositivo usando linguagem natural, como faria com o Google Assistant. No entanto, o Bixby parece propenso ao lançamento acidental, portanto, o uso do método de pressionar o botão impede o reconhecimento falso. Isso se aplica apenas ao lado do controle de voz do Bixby. Caso contrário, você encontrará coisas como o Bixby Vision integradas à câmera e prontas para uso.

Um dos principais objetivos do Bixby é lidar com dispositivos cada vez mais complicados. Aqui estão alguns exemplos do que o Bixby fará:

Diga "mostre isso na minha TV" para ver a tela do telefone refletida na TV Samsung .

Diga "use isso como meu papel de parede" para salvar a imagem na tela como papel de parede do telefone.

Diga "tire uma selfie e compartilhe no Facebook" para forçar seu dispositivo a fazer exatamente isso.

Diga "lembre-me de tomar remédio às 15:00" para que Bixby salve o lembrete.

Diga "abrir Mensagens" para abrir o aplicativo Mensagens.

Diga "ativar HDR" para ativar esse recurso no aplicativo Câmera.

Você deve pressionar o botão Bixby ou dizer o trabalho de ativação para usar esses comandos, que todos fazem sentido lógico, de acordo com os objetivos descritos pela Samsung originalmente estabelecidos para o Bixby. É fácil solicitar que você faça coisas como alterar o volume ou aumentar o brilho do telefone. Geralmente, quando se trata de controle de dispositivos, o Bixby é muito bom, assim como redigir mensagens para você ou ler mensagens recebidas. etc.

O Bixby Vision oferece uma gama de funções que aproveitam a câmera do telefone. Trabalhando de maneira semelhante ao Google Lens ou ao aplicativo de compras da Amazon, você pode perguntar ao Bixby o que é algo ou abrir o aplicativo da câmera e clicar no botão Bixby Vision.

Esse é um ótimo recurso, mas que já usamos várias vezes em outros aplicativos. O Bixby Vision identificará essencialmente o que a câmera apontar, com opções apresentadas dependendo do que vê, oferecendo a identificação de uma imagem, local, texto ou opções de compra. Quando o Bixby Vision pensa que pode ver vinho, ele oferece uma função de pesquisa de vinho. Esses dados levam a mais informações assim que o dispositivo é identificado.

Já vimos:

Identifique o The Shard em Londres e sugira restaurantes locais.

Reconheça uma caixa de Lindt Lindor (sabor a morangos e creme) e sugira opções de compras.

Descubra uma garrafa de Casillero di Diablo e ofereça detalhes sobre o vinho.

Reconheça o texto, facilitando a cópia de um cartaz.

A melhor parte do Bixby Vision é que ele não depende do serviço completo do Bixby Voice, com acesso direto através da câmera, para que mesmo aqueles que ainda não tenham suporte a idiomas para o serviço completo do Bixby Voice recebam o Bixby Vision.

Há um outro lado de Bixby. Para aqueles que não mergulham no serviço de voz - ou aqueles que não conseguem obtê-lo porque não é suportado em seu país - existe o Bixby Home. Isso faz parte da tela inicial do telefone, localizada à esquerda da página inicial.

No Reino Unido, isso integra o serviço de notícias Upday (acessado com um toque à esquerda na tela ou um toque breve no botão) ou Flipboard para outros lugares e recebe cartões de aplicativos compatíveis. Isso é preenchido com cartões, por isso é como um feed pessoal ou uma lista de rolagem vertical de informações com as quais o Bixby pode interagir, seja clima, atividade física e botões para controlar os gadgets de IoT.

Muitos aplicativos e serviços podem ser integrados ao Bixby Home, como Twitter, Facebook, Spotify e sua Galeria, para que você possa acessar os destaques de todas essas coisas. Isso significa que você terá um cartão mostrando as fotos que você tirou recentemente, um cartão mostrando as tendências ou controles atuais do Twitter para suas músicas do Spotify. Na realidade, há muito pouco que o Bixby Home faz que seja único ou útil.

O Bixby pode criar um lembrete para você - mas com tarefas específicas em formato de texto ou lista de verificação. Você pode pedir para lembrá-lo das chamadas e mensagens de texto que deseja fazer mais tarde e do conteúdo de mídia que você deseja revisar mais tarde, como fotos (até oito fotos em um lembrete), vídeo e conteúdo da Web. Você pode definir um lembrete por voz ou no Bixby Home ( clique aqui para obter mais informações sobre como ).

A recomendação do restaurante pode ser atendida pelo Bixby com base nos lugares que você visitou no passado. Ele também lida com parte do processo de reserva, como horário de reserva, número de telefone, número de convidados etc., que podem ser preenchidos automaticamente com base em seus hábitos anteriores.

O Bixby permite reservar passeios de Uber com a sua voz. Em uma demonstração no palco, a Samsung disse ao Bixby: "Eu preciso de uma carona para o JFK", sem realmente dizer "Eu preciso de um Uber ...". Bixby simplesmente respondeu com um preço e um pedido para confirmar. Esse tipo de interação também funciona com shows ou restaurantes, portanto você não precisa dizer "... on Ticketmaster". A melhor parte é que você também não precisa de nenhum desses aplicativos instalados.