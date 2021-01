Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung continua a ser um dos fabricantes de telefones mais populares do mundo e com razão. Os smartphones Galaxy S da empresa costumam ter a melhor tecnologia, designs inovadores e funcionalidade fácil de usar que os usuários adoram.

O Samsung Galaxy S20 , Galaxy S20 + e Galaxy S20 Ultra foram os dispositivos para 2020, mas com a virada do ano, está quase na hora da próxima geração de dispositivos Galaxy S - o Galaxy S21 e S21 UItra .

Então, venha conosco em uma viagem ao passado e veja como a Samsung mudou seus dispositivos em nossa história do Galaxy S.

Lançado pela primeira vez em junho de 2010, o Samsung Galaxy S rodava no Android 2.1 e tinha uma tela Super AMOLED de 800 x 480. Ele também tinha um processador de 1 GHz de núcleo único e 0,5 GB de RAM.

A câmera traseira tinha 5 megapixels, enquanto a frontal tinha apenas 0,3 megapixels. O que mais se destacou nisso foi a customização do Android. Embora tivéssemos visto um pouco do TouchWiz em outros dispositivos, parecia que funcionava no Galaxy S.

Análise do Samsung Galaxy S

Também conhecido como Samsung Galaxy S II , o telefone atualizado foi lançado em abril de 2011 e apresentava uma tela de 800 x 480 semelhante à de seu antecessor. O processador subiu para dual-core e 1,2 GHz, e havia 0,75 GB de RAM.

A câmera traseira tinha 8 megapixels desta vez, com uma câmera frontal de 2 megapixels. A Samsung adotou widgets com o Galaxy S II, algo que o rival HTC estava realmente empurrando.

Análise do Samsung Galaxy S2

Novamente aderindo aos algarismos romanos, portanto, tecnicamente conhecido como Samsung Galaxy S III, este modelo foi lançado em maio de 2012 e foi o primeiro da série a ter uma tela HD. Sua resolução de 1280 x 720 foi bastante revolucionária na época. Ele também ostentava Android 4.0 Ice Cream Sandwich .

Havia um processador quad-core de 1,4 GHz com 1 GB de RAM no lançamento, embora a Samsung tenha ficado com uma câmera traseira de 8 megapixels. Era um pouco mais esculpido do que o telefone anterior e parecia que a Samsung queria empurrar o design um pouco mais difícil.

Análise do Samsung Galaxy S3

Lançado em abril de 2013 e abandonando os algarismos romanos que ninguém usava quando se referia aos telefones Galaxy, o S4 tinha uma tela Full HD de 5 polegadas. Ele também aumentou o poder de processamento para um chip quad-core de 1,9 GHz, com 2 GB de RAM.

A câmera traseira também teve um solavanco, de até 13 megapixels. O senso de design que tínhamos do S3 realmente veio aqui: o Galaxy S4 era um ótimo telefone, parecia e parecia certo.

Análise do Samsung Galaxy S4

Vindo em abril de 2014, o S5 também tinha uma tela Full HD, mas era um pouco maior, medindo 5,1 polegadas (um modelo LTE-A acabou aumentando para 2560 x 1440).

Havia um processador quad-core de 2,5 GHz a bordo, com 2 GB de RAM. E a câmera traseira foi mais uma vez aprimorada, para um módulo de 16 megapixels. Mas o mais interessante no Galaxy S5 era a parte traseira, com uma textura de gesso. A Samsung ainda estava usando costas de plástico removíveis neste momento.

A linha Galaxy S de abril de 2015 foi a primeira a oferecer dois dispositivos separados ao mesmo tempo. O Galaxy S6 mais padrão apresentou uma tela plana Super AMOLED Quad HD de 2560 x 1440, medindo 5,1 polegadas, enquanto a Samsung mudou para abraçar bordas curvas, resultando no Galaxy S6 edge (abaixo) e S6 edge +. Foi um momento de definição para a série Galaxy S, algo que continua depois disso.

Ele rodava em um processador octa-core fabricado pela Samsung, tinha 3 GB de RAM e uma câmera traseira de 16 megapixels capaz de gravar imagens Ultra HD. Uma câmera de 5 megapixels foi adotada para a frente.

Como seu estável companheiro também lançado em abril de 2015, o Galaxy S6 edge tinha uma tela Quad HD de 5,1 polegadas, processador octa-core, 3 GB de RAM, câmera traseira de 16 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels.

A diferença é que as laterais da tela são curvas e envolvem para dar a ilusão de não haver moldura - uma alternativa radical na época.

O Galaxy S7 foi anunciado em fevereiro de 2016 e veio com uma tela QHD de 5,1 polegadas (2560 x 1440).

Como o S6 antes dele, era a versão de tela plana de dois aparelhos, mas adicionou uma câmera dual-pixel de 12 megapixels para melhor fotografia em pouca luz e processador octa-core mais rápido.

O Samsung Pay estava habilitado no telefone, que funcionava por meio de NFC e sistemas de tarja magnética.

O Galaxy S7 edge foi um verdadeiro telefone carro-chefe em todos os aspectos. Ele também foi anunciado em fevereiro de 2016 e sua tela QHD de borda dupla de 5,5 polegadas foi simplesmente excelente.

Todas as mesmas características do S7 estavam a bordo e o design era um pouco mais redondo do que a borda do S6 que o precedeu.

O Samsung Galaxy S8 foi o primeiro a apresentar o Infinity Display, que se referia ao fato de ter uma tela de ponta a ponta praticamente sem engastes na parte superior e inferior. O scanner de impressão digital foi movido para trás, mas a redução nos engastes é o que realmente se destacou.

Embora houvesse também uma segunda variante no S8 + , que veio com uma tela maior e bateria melhor, o Galaxy S8 padrão veio com bordas curvas como padrão.

Superficialmente, o S9 parecia muito semelhante ao S8 de 2017. O telefone ainda oferecia aquele design de borda curva e vinha com uma tela OLED de 5,8 polegadas e era mais uma vez à prova dágua.

O Galaxy S9 também ofereceu emoji AR , que permite ao telefone criar um avatar 3D escaneando seu rosto e criando uma variedade de emojis personalizados para você. Eles podem ser usados durante o bate-papo no WhatsApp ou Facebook Messenger, por exemplo, em vez de usar emoji básico.

O Samsung Galaxy S9 + também foi lançado junto com o S9, oferecendo uma câmera principal de abertura dupla que foi um avanço em relação ao ano anterior.

O Samsung Galaxy S10 foi lançado junto com o S10 + maior , o S10e mais acessível e um modelo compatível com 5G .

O carro-chefe de 2019 da Samsung apresentava muitas das mesmas facetas de design que passamos a conhecer e amar. Também houve alguns aprimoramentos com este modelo que incluíram conceitos líderes de mercado, como o sensor de impressão digital UltraSonic.

Um sistema de três câmeras, sugestões de câmeras automáticas inteligentes e carregamento reverso sem fio também fizeram deste outro carro-chefe a ser batido. Ele também tinha uma câmera perfuradora na frente.

O telefone carro-chefe da Samsung para 2020 é o Samsung Galaxy S20 . Existem também mais variantes premium no S20 + e S20 Ultra (abaixo).

O aparelho padrão leva o conceito do Infinity Display ainda mais longe - quase eliminando totalmente a moldura. Ele também muda a câmera frontal para o centro. Os tamanhos de tela do S20 e S20 + são 6,2 e 6,7 polegadas, respectivamente, com resoluções Quad HD + (3200 x 1440). Eles também têm leitores de impressão digital no display, como seus predecessores S10.

Talvez o maior salto de geração venha com o aumento de até uma taxa de atualização de 120 Hz para cada tela, com câmeras de lente tripla em ambas, com a S20 + também recebendo uma câmera Time-of-Flight. Ambos os telefones são habilitados para 5G, com uma versão 4G do S20 também disponível.

O pai da faixa 2020, o Samsung Galaxy S20 Ultra tem uma tela gigantesca - 6,9 polegadas, Quad HD + (3200 x 1440) e 120 Hz - mas talvez seja mais lembrado em termos de design por sua enorme unidade de câmera na parte traseira .

Além de um sensor Time-of-Flight, o Ultra possui câmeras principais de 108 megapixels, telefoto 10x de 48 megapixels e câmeras ultra wide de 12 megapixels. Também é capaz de "zoom espacial" de até 100x para algumas fotografias impressionantes de longo alcance. Certifique-se de levar um tripé.

Escrito por Rik Henderson e Max Langridge. Edição por Chris Hall.