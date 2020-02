Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung continua a ser um dos fabricantes de telefones mais populares do mundo e por boas razões. Os principais smartphones Galaxy S da empresa costumam oferecer a melhor tecnologia, designs inovadores e funcionalidades fáceis de usar que os usuários adoram.

Com o lançamento da série Samsung Galaxy S20 previsto para 11 de fevereiro, consideramos uma ótima oportunidade para refletir sobre a história dos dispositivos Galaxy S, até os vazamentos em torno da próxima coleção de dispositivos.

Portanto, verifique os telefones abaixo e veja como a Samsung mudou sua filosofia de design à medida que a tecnologia melhorava.

Lançado pela primeira vez em junho de 2010, o Samsung Galaxy S rodava no Android 2.1 e tinha um monitor Super AMOLED de 800 x 480. Ele também tinha um processador de 1 GHz de núcleo único e 0,5 GB de RAM.

A câmera traseira tinha 5 megapixels, enquanto a frente tinha apenas 0,3 megapixels. O que realmente se destacou foi a personalização do Android. Embora tenhamos visto alguns TouchWiz em outros dispositivos, parecia que funcionava no Galaxy S.

Avaliação do Samsung Galaxy S

Também conhecido como Samsung Galaxy S II , o telefone atualizado foi lançado em abril de 2011 e exibia uma tela 800 x 480 semelhante ao seu antecessor. O processador aumentou bastante o dual-core e 1.2GHz, e havia 0,75 GB de RAM.

Desta vez, a câmera traseira tinha 8 megapixels, com uma câmera frontal de 2 megapixels. A Samsung adotou widgets com o Galaxy S II, algo que rivaliza com a HTC estava realmente pressionando.

Avaliação do Samsung Galaxy S2

Novamente, mantendo os números romanos, portanto, tecnicamente conhecido como Samsung Galaxy S III, este modelo foi lançado em maio de 2012 e foi o primeiro da série a ter uma tela HD. Sua resolução de 1280 x 720 foi bastante revolucionária na época. Também exibia o Android 4.0 Ice Cream Sandwich .

Havia um processador quad-core de 1,4 GHz com 1 GB de RAM no lançamento, embora a Samsung tenha usado uma câmera traseira de 8 megapixels. Era um pouco mais esculpido do que o telefone anterior e parecia que a Samsung queria pressionar o design um pouco mais.

Avaliação do Samsung Galaxy S3

Lançado em abril de 2013 e abandonando os algarismos romanos que ninguém usava quando se referia aos telefones Galaxy, o S4 tinha um monitor Full HD de 5 polegadas. Ele também aumentou o poder de processamento para um chip quad-core de 1,9 GHz, com 2 GB de RAM.

A câmera traseira também teve um salto, de até 13 megapixels. O senso de design que tivemos no S3 realmente veio até aqui: o Galaxy S4 era um ótimo telefone, parecia e parecia certo.

Avaliação do Samsung Galaxy S4

Em abril de 2014, o S5 também tinha uma tela Full HD, mas era um pouco maior, medindo 5,1 polegadas (um modelo LTE-A acabou aumentando para 2560 x 1440).

Havia um processador quad-core de 2,5 GHz a bordo, com 2 GB de RAM. E a câmera traseira foi novamente aprimorada, para um módulo de 16 megapixels. Mas a coisa mais interessante sobre o Galaxy S5 foi na traseira, com uma textura como um adesivo. A Samsung ainda estava usando suportes de plástico removíveis no momento.

A linha Galaxy S de abril de 2015 foi a primeira a oferecer dois dispositivos separados ao mesmo tempo. O Galaxy S6 mais padrão apresentava uma tela Super AMOLED Quad HD de 2560 x 1440, medindo 5,1 polegadas, enquanto a Samsung adotou as bordas curvas, resultando no Galaxy S6 Edge e no S6 Edge Plus. Foi um momento decisivo para a série Galaxy S, algo que continua lá depois.

Ele rodava em um processador octa-core fabricado pela Samsung, tinha 3 GB de RAM e uma câmera traseira de 16 megapixels capaz de gravar imagens Ultra HD. Uma câmera de 5 megapixels foi adotada para a frente.

Como seu companheiro estável, também lançado em abril de 2015, a borda do Galaxy S6 tinha uma tela Quad HD de 5,1 polegadas, processador octa-core, 3 GB de RAM, câmera traseira de 16 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels.

A diferença é que os lados da tela são curvos e se enrolam para dar a ilusão de que não há moldura - uma alternativa radical na época.

O Galaxy S7 foi anunciado em fevereiro de 2016 e veio com uma tela QHD de 5,1 polegadas (2560 x 1440).

Como o S6 antes, era a versão de tela plana de dois aparelhos, mas acrescentou uma câmera de 12 megapixels e dois pixels para melhor fotografia com pouca luz e processador octa-core mais rápido.

O Samsung Pay estava ativado no telefone, que podia funcionar através de sistemas NFC e de fita magnética.

O Galaxy S7 edge era um verdadeiro telefone principal em todos os aspectos. Também foi anunciado em fevereiro de 2016 e seu display QHD de borda dupla de 5,5 polegadas foi simplesmente excelente.

Todos os mesmos recursos que o S7 estavam a bordo e o design era um toque mais redondo que a borda do S6 que o precedeu.

O Samsung Galaxy S8 foi o primeiro a introduzir o Infinity Display, que se referia ao fato de ter um display de ponta a ponta, praticamente sem molduras na parte superior e inferior. O scanner de impressão digital foi movido para trás, mas a redução nesses painéis é o que realmente se destacou.

Embora houvesse também uma segunda variante no S8 Plus , que vinha com uma tela maior e uma bateria melhor, mas o Galaxy S8 padrão vinha com bordas curvas como padrão.

Na superfície, o S9 parecia muito semelhante ao S8 de 2017. O telefone ainda oferecia esse design de borda curva e vem com um tamanho de tela OLED de 5,8 polegadas e era mais uma vez impermeável.

O Galaxy S9 também ofereceu emoji AR , que permite ao telefone criar um avatar em 3D, digitalizando seu rosto e criando uma variedade de emoji personalizados para você. Eles podem ser usados ao conversar no WhatsApp ou no Facebook Messenger, por exemplo, em vez de usar emoji básico.

O Samsung Galaxy S9 + também foi lançado ao lado do S9, oferecendo uma câmera principal de abertura dupla, um avanço em relação ao ano anterior.

O Samsung Galaxy S10 foi lançado juntamente com o S10 + maior , o S10e mais acessível e um modelo com capacidade de 5G .

O carro-chefe da Samsung em 2019 apresenta muitas das mesmas facetas de design que conhecemos e amamos. Existem também algumas melhorias neste modelo que incluem conceitos líderes de mercado, como o sensor de impressão digital UltraSonic. Um sistema de câmera tripla, sugestões inteligentes de câmera automática e carregamento reverso sem fio também tornam este outro carro-chefe a ser batido. Ele também tinha uma câmera de furação na frente.

Espera-se que o Samsung Galaxy S20 seja lançado em 11 de fevereiro, juntamente com o S20 + e o S20 Ultra, apresentando uma coleção completa de dispositivos com diferentes especificações e preços. Esperamos que eles reflitam os S10, S10 + e S10 5G do ano anterior.

A grande mudança que parece que a Samsung passará é no departamento de câmeras, com vazamentos sugerindo que haverá um sistema de câmera tripla na S20, quad na S20 + e um sistema totalmente diferente para a S20 Ultra, com uma enorme 100X unidade.