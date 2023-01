O próximo telefone principal da Realme pode carregar totalmente em apenas 9 minutos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Oppo anunciou sua tecnologia de cobrança insanamente rápida de 240W, SuperVOOC Flash Charge, no MWC no ano passado.

Agora, parece que a estável Realme será a primeira a trazer esta tecnologia para um smartphone, com o próximo Realme GT Neo 5.

Supostamente, esta solução de carga pode carregar completamente uma bateria de 45000 mAh em apenas 9 minutos. Coisas impressionantes.

Para suportar esta carga de alta amperagem, a Realme desenvolveu um novo cabo de carga de 12A com fios de cobre de 21 AWG reforçados no interior - um movimento que aumenta a capacidade de carga de corrente em 20%, em comparação com os cabos de carga da geração anterior.

Você pode pensar que carregar uma pequena bateria de smartphone a uma amperagem tão alta é muito arriscado, mas a Realme garante que fez o trabalho de perna para tornar as coisas agradáveis e seguras.

A nova solução de carregamento inclui 13 sensores de temperatura, monitoramento de segurança em tempo real, um projeto PS3 à prova de fogo e resfriamento por troca de fase com grafeno.

Para provar seu ponto de vista, testou o telefone a 85 por cento de umidade e 85 graus Celsius, com zero falhas após 21 dias de carga e descarga constante.

Quando se trata de longevidade, a Realme alega que a bateria só se degradará em cerca de 20% após 800 ciclos ou mais de dois anos de carga diária à velocidade máxima.

Há rumores de que o Realme GT Neo 5 será lançado em fevereiro de 2023, e provavelmente terá um processador Snapdragon 8+ Gen 1 com um display de 144Hz de 6,7 polegadas.

Escrito por Luke Baker.