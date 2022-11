Realme 10 5G preço e especificações reveladas antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Realme se antecipou ao seu próximo anúncio de 17 de novembro e anunciou a Realme 10 5G. Não apenas o anunciou - ele também o lançou.

Com a Realme anunciando a Realme 10 padrão, a empresa tirou as embalagens do modelo atualizado. A Realme 10 5G é agora oficial, e aqueles que querem pegar um já podem fazer um pedido.

Silenciosamente confirmado antes dos anúncios da Realme 10 Pro e da Realme 10 Pro+ na próxima semana, o novo modelo vem com uma tela LCD de 6,6 polegadas com resolução Full HD+. Há suporte para uma taxa de atualização de 90Hz e uma taxa de amostragem por toque de 180Hz, enquanto um furo de câmera de gota d'água abriga um disparador de 8 megapixels de auto-filtro.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Na parte de trás, temos uma câmera principal de 50 megapixels emparelhada com uma macro-câmera de 2 megapixels. Há também um sensor de profundidade.

Quanto às partes internas, a Realme foi com um chip MediaTek Dimensity 700 e uma bateria de 5.000mAh. A biometria é manipulada pelo leitor de impressões digitais embutido no botão de alimentação. As opções de cores incluem apenas as duas - preto e dourado.

Quanto ao preço, o modelo com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento custa CNY1.299 ($182/£179/£155), e o modelo com mais 2GB de RAM custa CNY1.599 ($225/£218/£191). Não há notícias de nenhum tipo de lançamento internacional neste momento, portanto a única maneira de obter um hoje é através do site chinês Realme.

Escrito por Oliver Haslam.