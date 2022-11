O Realme 10 está aqui com uma tela de 6,4 polegadas, novo chip, e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Realme 10 é finalmente oficial e traz consigo um display de 6,4 polegadas, um novo chip MediaTek Helio G99, e prometeu melhorias de desempenho.

Enquanto ainda estamos esperando que a Realme anuncie seus modelos mais avançados incluindo o Pro+, o modelo base já está aqui. O Realme 10 5G e o Pro+ devem ser anunciados na próxima semana, mas por enquanto, é tudo sobre o Realme 10.

A nova tela de 6,4 polegadas do aparelho suporta uma taxa de atualização de 90Hz e uma resolução de 1080 x 2400, tornando-a idêntica à utilizada no Realme 9 anterior, embora seja possível que haja alguns ajustes sob o capô. Ela também promete um brilho máximo de 1.000 lêndeas.

No interior, a Realme está usando o MediaTek Helio G99 que promete 25 por cento melhor desempenho e 20 por cento menos potência do que o Snapdragon 680 de saída, o que tudo parece ser uma notícia positiva. O telefone também virá com 4GB, 6GB, ou 8GB de RAM, dependendo do modelo que você escolher enquanto as opções de armazenamento variam de 64GB a 256GB. A Realme também calcula que o novo telefone lançará aplicativos consideravelmente mais rápido graças ao uso do armazenamento UFS 2.2 - outra boa adição.

Passando para as câmeras, a Realme foi com uma câmera primária de 50 megapixels junto com um sensor de profundidade de 2 megapixels. Há uma câmera de 16 megapixels na frente para lidar com a selagem se isso for seu encravamento.

De volta ao interior, a Realme 10 vem com uma bateria de 5.000mAh com suporte de carga rápida de 33W com a empresa dizendo que uma carga de 28 minutos deve ver 50% da capacidade da bateria cheia.

Quanto à disponibilidade, nenhuma data de liberação real foi dada, mas sabemos que serão oferecidas cores em preto e branco. Também temos preços internacionais aproximados - os preços começam em $230 para o modelo com 64GB de armazenamento e 4GB de RAM e top out em $300 para os 8GB de RAM e 256GB de opção de armazenamento.

Escrito por Oliver Haslam.