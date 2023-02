A Realme confirmou que irá realizar um evento especial de anúncio para o mercado chinês no dia 17 de Novembro de 2022, com pelo menos dois novos telefones previstos.

A Realme confirmou que irá realizar um evento especial de anúncio para o mercado chinês no dia 17 de Novembro de 2022, com pelo menos dois novos telefones previstos.

Embora a Realme já tenha um evento planeado para 9 de Novembro, isso é pouco mais do que um provador para o que será o evento principal oito dias depois. Espera-se que o 9º seja a estreia da Realme 10 4G, mas com uma semana de avanço e esperamos que a empresa estreie a Realme 10 5G juntamente com o modelo premium Pro+.

A Realme já está a provocar tal coisa, dizendo que tem um telefone de ecrã curvo no caminho através de um anúncio da Weibo. O anúncio está em chinês, mas mesmo utilizando uma tradução automática notoriamente má, podemos colher que a Realme pretende "lançar um bom ecrã curvo" para nós.

Quanto ao que esperamos para além desse ecrã curvo, o moinho de rumores tem a Realme dando ao 10 Pro+ uma câmara de 108 megapixels com estabilização óptica de imagem (OIS). Espera-se que esse ecrã curvo chegue aos 6,7 polegadas e que tenha uma resolução de 1080p, também.

A Realme 10 5G, menos excitante, terá provavelmente uma configuração semelhante, embora não haja OIS e espera-se que a resolução do ecrã seja também mais baixa.

É provável que sejamos tratados com mais teasers à medida que nos aproximamos da grande revelação, mas por enquanto, apenas sabemos que a Realme tem não um, mas dois anúncios a chegar nas próximas duas semanas. Será que as divulgações deste ano nunca vão acabar?