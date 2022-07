Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo telefone da Realme 'Master Explorer Edition' está a caminho, na verdade, a própria empresa não tem sido exatamente tímida em falar sobre isso. O projeto do telefone foi claramente revelado através de seus canais oficiais de mídia social na China.

Apenas um rápido olhar através da galeria da empresa na Weibo revela o telefone sendo fotografado em sessões fotográficas estereotipadas do 'Explorer'.

A edição Master Explorer deste ano é bem diferente da primeira geração(que se parecia com a mala Muji). A edição deste ano ainda tem um visual de mala, mas com uma abordagem muito mais vintage.

A empresa revelou que este telefone em particular combina quatro materiais diferentes, incluindo couro creme ou bege e um metal de latão escuro ao redor das bordas e nos cantos.

É um design bastante plano, em ângulo reto, como muitos smartphones em 2022, e apresenta um sistema de câmera tripla proeminente no canto superior esquerdo. De frente, há um visor plano com bisel muito fino e uma pequena câmera de furos no centro.

Apesar de ainda não ter sido oficialmente anunciado, o telefone já está disponível através de um período de "venda às cegas" na China, onde os compradores de lá podem depositar um depósito de 100 Yuan e tê-lo como 200 Yuan, tirando efetivamente 100 Yuan do preço do telefone.

A Realme ainda não anunciou as especificações que se pode esperar deste telefone, mas uma listagem de varejo da JD.com revela que ele terá uma tela OLED de 120Hz, enquanto rumores anteriores sugeriam que ele terá o processador Snapdragon 8+ Gen 1 e uma bateria de 4880mAh com carga rápida de 100W ou 150W. Também estamos esperando um

Esta listagem também revela que devemos ver três variantes de memória/armazenamento: 8GB/128GB, 8GB/256GB e 12GB/256GB. Também se espera que apresente duas câmeras de 50 megapixels (principal e ultrawide), mais uma câmera de 16 megapixels selfie.

A Realme vai lançar oficialmente a Edição GT 2 Master Explorer em um evento no dia 12 de julho. Parece provável que será um lançamento somente na China - pelo menos para começar - mas se o telefone se tornar global, teremos a certeza de mantê-lo atualizado.

Escrito por Cam Bunton.