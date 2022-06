Realme para lançar o Thor Love e o GT Neo 3 temático de trovões

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Realme está se preparando para revelar uma edição especial de Thor Love e Thunder themeed GT Neo 3 em 7 de julho.

A marca não é estranha a desenhos ousados, e não é a primeira edição especial que vimos, lançou recentemente uma edição Dragon Ball Z do Neo 3T em mercados selecionados.

A notícia vem depois de VP da Realme, Madhav Sheth, Tweeted uma imagem teaser:

Thunder está tudo pronto para atacar mais uma vez pic.twitter.com/gB0dgfYiOe- Madhav Sheth (@MadhavSheth1) 29 de junho de 2022

Este é o único vislumbre que tivemos do telefone de edição limitada até agora, e parece ser um desenho chamativo, com elementos brilhantes na cor do arco-íris.

A Realme também tem um microsite sobre o lançamento, mas além de nos dizer para esperar um lançamento em 7 de julho, o design permanece firmemente embrulhado.

Ainda não temos certeza de quais regiões terão acesso ao telefone, e pode muito bem ser exclusivo da Índia, mas o tempo o dirá.

O Realme GT Neo 3 nos impressionou com seu carregamento rápido e seu desempenho rápido, mas não estávamos muito interessados no desenho das pistas de corrida.

Se você é um fã da Thor no mercado de um smartphone de gama média-alta, o novo telefone de edição limitada pode ser apenas o de sua preferência.

Escrito por Luke Baker.