Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O ritmo de lançamento do telefone da Realme em 2022 não está prestes a diminuir em breve, com a empresa aparentemente pronta para lançar outro telefone em sua série GT 2.

Uma lista de certificação TENAA revela o projeto e algumas especificações para um telefone Realme inédito que se espera que seja o GT 2 Master Explorer Edition.

Em essência, este seria um telefone um pouco mais "Pro" do que o GT 2 Pro. Mas como o telefone 'Pro' já está sendo usado, o próximo passo é o Master Explorer, assim como com o Realme GT Master Explorer Edition de 2021.

As imagens vazadas mostram um telefone com um design bastante plano e quadrado, sugerindo que esta versão está adotando uma abordagem muito diferente do toque de mão normal do GT 2 Pro.

Além disso, não há muito claro, uma vez que estas imagens TENAA são na maioria sillhouettes escurecidas. No entanto, podemos ver a carcaça tripla da câmera na parte de trás, que parece ser um layout simétrico proposital.

Quanto às especificações, espera-se que ele apresente o processador Snapdragon 8+ Gen 1 atualizado da Qualcomm, oferecendo um impulso do Snapdragon 8 Gen 1 no GT 2 Pro.

Caso contrário, as especificações são bastante similares. Diz-se que ele apresentará uma tela AMOLED de 6,7 polegadas de 10 bits com taxas de atualização de 120Hz, mas com resolução Full HD+ em vez de Quad HD.

O sistema de câmera é alegado como apresentando uma câmera primária de 50 megapixels ao lado de um sensor ultrawide de 50 megapixels e de 2 megapixels adicionais. Há também uma câmera de 16 megapixels selfie na frente.

Quanto à bateria de 4880mAh que, segundo se diz, apresenta o design de célula dividida 2440mAh preferido pela Realme, Oppo e OnePlus, a fim de fazer uso da tecnologia de carga rápida da empresa. Espera-se que ela venha com carga rápida de 100W ou 150W.

Outras especificações incluem 6GB, 8GB ou 12GB de RAM junto com 128GB, 256GB ou 512GB de armazenamento. Suspeitamos - dado o histórico da empresa - que as variantes serão diferentes, dependendo da região.

O telefone deverá ser lançado em julho na China, e estará disponível em branco, marrom e verde, de acordo com os rumores. Quanto destas informações se revelam precisas, no entanto, com as especificações listadas em um site de certificação, podemos estar relativamente seguros de pelo menos algumas delas.

Escrito por Cam Bunton.