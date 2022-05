Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não faz muito tempo desde que vimos o lançamento do Realme GT Neo 3, mas parece que a fábrica de telefones Realme está pronta para bombear mais uma variação.

É chamado de Realme GT Neo 3T e o dispositivo já foi visto em alguns documentos de certificação.

Isto aponta para o lançamento ser bastante iminente, e para confirmar isso, parece que alguém já está fazendo benchmarking de um protótipo.

As pontuações foram detectadas no banco de dados do Geekbench, revelando mais informações sobre as especificações e o desempenho do próximo telefone.

Podemos ver que o Neo 3T apresentará o processador Snapdragon 870 mais antigo, em vez do MediaTek Dimensity 8100 do Neo 3.

Este será emparelhado com 8GB de RAM, embora seja possível que outras configurações estejam disponíveis.

O dispositivo deve ser enviado com o Android 12 da caixa e o Realme's UI 3.0 no topo.

Espera-se que tenha um atirador principal de 64MP e uma câmera de 16MP de auto-filme.

As certificações nos disseram que o Neo 3T terá uma tela de 6,5 polegadas e haverá uma opção com 256GB de armazenamento a bordo.

Não se sabe muito mais sobre o dispositivo, nos perguntamos se ele terá a mesma carga impressionante que o Neo 3, por exemplo.

Seja qual for o caso, parece que veremos muito mais vazamentos e algumas notícias oficiais em breve.

Escrito por Luke Baker.