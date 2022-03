Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma próxima variante global do Realme 9 será o primeiro smartphone a usar o sensor de câmera Isocell HM6 de 108 megapixels da Samsung.

Pensa-se que o novo Realme 9 seja um modelo 4G e será lançado em breve. É diferente do Realme 9 5G existente, que já está disponível em alguns mercados e possui uma câmera principal de 48 megapixels.

A Realme chama sua câmera atualizada de ProLight e afirma que a tecnologia NonaPixel Plus do sensor permite maior brilho - certamente em comparação com a câmera de 108 megapixels do Realme 8 Pro, que usou o sensor Isocell HM2 da Samsung . O sensor atualizado, diz, aumenta a entrada de luz em 123%.

Isso supostamente permite melhor fotografia com pouca luz e reprodução de cores.

O novo Realme 9 também utilizará a tecnologia de ultra-zoom do sensor HM6 combinada com um algoritmo de software para uma fotografia com zoom mais precisa.

Ainda não sabemos quando a variante global do Realme 9 será lançada e outras especificações confirmadas, mas atualizaremos você quando possível.

Enquanto isso, você pode conferir os detalhes oficiais dos aparelhos Realme 9 Pro e Pro+ que foram lançados na Europa em fevereiro. Ambos estão disponíveis agora, a partir de cerca de £ 300.

Escrito por Rik Henderson.