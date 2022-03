Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi no Mobile World Congress 2022 no final de fevereiro, quando a Realme anunciou pela primeira vez que revelaria o GT Neo 3 - completo com a tecnologia de carregamento mais rápida do mundo - e levou apenas algumas semanas desde esse evento para o dispositivo ser revelado oficialmente na China.

Não é apenas o primeiro dispositivo a chegar ao mercado com carregamento super-rápido de 150 W - ou o que a Realme chama de Arquitetura de Carregamento UltraDart (UDCA), que pode recarregar a célula de 5.000 mAh em 50% em apenas 5 minutos - também pode marque outro 'primeiro' em seu cinto como o aparelho para iniciar o Dimensity 8100 da MediaTek aparecendo em dispositivos .

O "espírito de corrida" do GT é certamente inquestionável dada a sua especificação, então, mas é o preço pedido - a partir de ¥ 1.999 na China (apenas £ 240 / € 285 / $ 315) - é muito, muito menor do que você poderia esperar. É claro que isso é apenas para o lançamento do dispositivo na China, pois os ajustes internacionais para impostos e frete provavelmente farão com que seja uma boa mudança em outros mercados - se e quando chegar.

A especificação em outros lugares também é forte, o GT Neo 3 apresenta uma tela de resolução 2K de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120Hz, incluindo uma taxa de amostragem de toque de 1.000Hz para ultra responsividade, que também é capaz de lidar com alta faixa dinâmica HDR10 +.

Além de seu design de listras de corrida muito atraente - como mostrado aqui com um acabamento roxo, também há azul e branco - a parte traseira também abriga uma unidade de câmera tripla, composta por sensor principal de 50 megapixels completo com estabilização óptica (OIS), um ultra- câmera ampla, além de uma lente macro.

Parece impressionante, sem dúvida, com esse UDCA de 150W carregando um recurso realmente atraente. Esperamos que a Realme leve o aparelho para outras regiões em breve - e com um preço igualmente atraente.

Escrito por Mike Lowe.