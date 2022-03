Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi no Mobile World Congress 2022 que a Realme anunciou que tinha um novo dispositivo de carregamento rápido em andamento: o Realme GT Neo 3.

E quando dizemos rápido, queremos dizer mais rápido : o aparelho chegará com a UltraDart Charging Architecture (UDCA) da empresa, a 150W , que a Realme afirma que carregará 50% em apenas 5 minutos.

É dobrado sobre essa afirmação em um pôster chinês, apresentado no site social chinês Weibo, que revela a parte traseira superior do novo dispositivo, juntamente com um proeminente lugar de destaque "150W".

Um dos dois pôsteres (mostrados acima, lado a lado) diz "este mês", então o evento de lançamento na China acontecerá em março - mais cedo do que havíamos previsto originalmente. O lançamento global, no entanto, não é esperado até o segundo semestre de 2022.

Além da revelação do pôster, vazamentos adicionais sugerem que o GT Neo 3 chegará com o chipset Dimensity 8100 da MediaTek , que também foi revelado no MWC 2022. Esse é o segundo nível abaixo na linha de processadores da MediaTek.

Em outros lugares, espera-se que o dispositivo apresente uma tela de 6,7 polegadas, além de uma câmera principal de 50 megapixels como parte de sua configuração traseira tripla (ao lado de um sensor de grande angular de 13MP e 2MP de profundidade).

Dado que o lançamento é antecipado tão cedo, esperamos que muito mais informações sobre este aparelho apareçam online nas próximas semanas. Como uma declaração de intenção, no entanto, mostra que a Realme está interessada em se mover mais rápido para colocar novas tecnologias no mercado primeiro.

Escrito por Mike Lowe.