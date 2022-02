Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

BARCELONA (Pocket-lint) - Aqui está o primeiro telefone a chegar à Europa e ao Reino Unido com a plataforma Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm: o Realme GT 2 Pro.

Não, realmente, a Realme venceu a concorrência até a linha de chegada. A Samsung lançou sua série S22 no Exynos na Europa. Você ainda não pode comprar o Find X5 Pro da Oppo .

E enquanto muitos telefones 8 Gen 1 estão chegando - acredita-se que o Xiaomi 12 chegue a essas margens em março - duvidamos que muitos (ou qualquer um) tenham preços tão competitivos quanto o GT 2 Pro da Realme.

A partir de apenas £ 599 no Reino Unido (€ 749 na Europa), o aparelho Pro realmente espreme uma massa de especificações de topo a bordo por um preço pedido não tão alto. Há um painel OLED de 6,67 polegadas com alta resolução (3216 x 1440) e brilho (máximo de 1400 nits). Há até 12 GB de RAM (com expansão de 3 GB para 7 GB via ROM). Há muito o que gritar, de fato.

O acabamento também é muito diferente da sua média. O GT 2 Pro vem em quatro opções - Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue - com um acabamento texturizado e aderente na parte traseira. A unidade da câmera é elevada em um gabinete transparente, destacando-se como uma escolha de design estético ousado.

Essas câmeras compreendem uma câmera principal de 50 megapixels, grande angular de 50MP e uma câmera de "microscópio" de resolução muito menor (3MP) - que aumenta em 40 vezes. As duas lentes principais soam bem, a terceira é realmente um truque.

Então, quando você pode colocar suas luvas em um Realme GT 2 Pro? Não há muito para esperar agora: o aparelho estará disponível a partir de 8 de março. Isso é ainda mais cedo que seu irmão mais novo, o GT 2 padrão, que chegará (sem 8 Gen 1 e muitos dos recursos de especificações mais altas) a partir de 15 de março pelo preço ainda mais baixo de £ 399 (€ 549 na Europa).

Escrito por Mike Lowe.