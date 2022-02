Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

BARCELONA (Pocket-lint) - É hora do Mobile World Congress , o que significa muitos anúncios de smartphones, mas na verdade é a nova tecnologia UltraDart Charging da Realme que nos deixou de queixo caído.

Por quê então? Porque o próximo Realme GT Neo 3 contará com um sistema de 150W que pode recarregar sua bateria de zero a 50% em apenas cinco minutos. Isso é ridiculamente rápido.

Também não é um truque. Claro, o GT Neo 3 pode apresentar uma pequena capacidade de bateria para ajudar com suas reivindicações ultrarrápidas, mas esse não será o caso. Já vimos o carregamento de 120W em dispositivos como Xiaomi desde 2020 , enquanto o Oppo oferece 125W , portanto, aumentar um pouco as coisas é o próximo passo lógico.

Quão rápido podemos carregar? Nosso objetivo é alcançar maiores alturas com o realme UDCA! Dê RT e Comente com a pontuação dos seus sonhos abaixo de ___W, e veremos quem acertou! #GreaterThanYouSee pic.twitter.com/BC0bBaSYoZ — realme (@realmeglobal) 21 de fevereiro de 2022

Antes do MWC 2022, a marca havia provocado que sua tecnologia 'UDCA' estava chegando (veja o Tweet incorporado acima), mas não era expansivo sobre o que isso significava. UCDA significa UltraDart Charging Architecture, que a Realme afirma ser "a primeira arquitetura de carregamento de dispositivos inteligentes de 100W - 200W do mundo". Parece que há ainda mais espaço no tanque para o próximo passo além de 150W também.

Mas esse carregamento rápido não é prejudicial à saúde da bateria? Embora normalmente seja o caso, a Realme diz que a UCDA implementa vários protocolos para garantir "velocidade, segurança e duração da bateria". Velocidade através de "Multi Boost Charge Pumps para aumentar a corrente de carregamento"; segurança mantendo a temperatura a 43°C ou abaixo; vida útil usando "baterias líderes do setor" que retêm 80% da capacidade além de 1.000 ciclos de carga.

Certamente estamos ansiosos para ver o carregamento UltraDart de 150W do Realme GT Neo 3 em ação. Se for tão bom quanto parece, a ansiedade da bateria certamente será uma coisa do passado.

Escrito por Mike Lowe.