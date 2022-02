Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de provocar vários detalhes desde o início de fevereiro, a série Realme 9 Pro agora é oficial. Então, o que você pode esperar, quando você pode comprar um aparelho e quanto custará?

Primeiro, existem duas variantes: o Realme 9 Pro e o Realme 9 Pro +. Não é apenas o caso de um ser meio diferente do outro, pois os dois são de tamanhos diferentes (o Plus é realmente menor), usam processadores diferentes e também têm configurações de câmera diferentes.

Primeiro o Realme 9 Pro. Este aparelho de 6,6 polegadas (120Hz), que vem em uma opção Sunrise Blue que muda de cor , estará disponível a partir de 23 de fevereiro, com preço de £ 299 no Reino Unido. Possui a plataforma Snapdragon 695 da Qualcomm com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Em seguida, o Realme 9 Pro+. Este aparelho de 6,43 polegadas (90Hz) é de fato o menor das duas variantes, também disponível em Sunrise Blue que muda de cor a partir de 4 de março, com preço de £ 349 no Reino Unido. Em vez disso, possui a plataforma Dimensity 920 da MediaTek e 8 GB de RAM, mas dobra o armazenamento do 9 Pro, com 256 GB.

Então, o que há de tão 'mais' sobre o modelo mais caro, apesar de sua especificação de tela aparentemente menor? É principalmente tudo sobre as câmeras. O 9 Pro + vem com um sensor de 50 megapixels - o Sony IMX766 , como você encontrará no OnePlus Nord 2 - juntamente com estabilização óptica de imagem (OIS) como câmera principal. Isso também apresenta o que a Realme chama de ProLight Imaging Technology - na verdade, a capacidade de usar a estabilização para auxiliar cenas com pouca luz.

O 9 Pro padrão, por outro lado, possui uma câmera principal de 64MP de resolução mais alta, mas não é tão sofisticada e também não há OIS. É isso que realmente diferencia os dois aparelhos. Caso contrário, as outras duas lentes - um sensor grande angular de 8MP e um sensor de profundidade de 2MP - compõem a configuração traseira tripla de ambos os modelos.

Temos um Realme 9 Pro + para revisão e o testaremos antes da data de lançamento de março para ver se vale a pena. Mas, dados esses preços, há um apelo óbvio no que a Realme tem a oferecer aqui - mesmo que a ideia de um modelo 'plus' que não seja um avanço em todos os aspectos possa parecer um pouco confusa.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Escrito por Mike Lowe. Edição por Rik Henderson.