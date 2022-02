Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Realme está pronta para lançar o mais recente de sua série numérica, com o 9 Pro oficialmente programado para estrear em 16 de fevereiro . Graças ao fornecimento de informações por gotejamento, temos uma ideia um pouco clara do que esperar do Realme 9 Pro e 9 Pro +, mas ainda não mencionou o Realme 9 regular.

Como em qualquer lançamento de telefone nos últimos anos, manter essas informações em segredo aparentemente não foi possível, com um vazamento recente revelando as principais especificações do modelo padrão.

A folha de especificações vazada do Realme 9 5G apresenta o tipo de especificações que você esperaria de um smartphone acessível e de médio porte.

Diz-se que possui uma tela de resolução fullHD + de 6,5 polegadas com taxas de atualização de 90Hz e o processador MediaTek Dimensity 810 5G. Este chipset significará que é um pouco menos poderoso que o 9 Pro+, que terá o Dimensity 920 .

Especificações do Realme 9 5G



• 6,5" FHD+, 90Hz

•MediaTek Dimensity 810 5G

• 6/8 GB de RAM

• Armazenamento de 64/128 GB

• Câmera Traseira: 48MP + 2MP Profundidade + 2MP Macro

•Câmera Frontal: 16MP

• Bateria de 5.000mAh, carregamento de 18W

•Android 12, realmeUI

• Alto-falante estéreo, FP montado na lateral — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 9 de fevereiro de 2022

O vazamento - do informante @heyitsyogesh no Twitter - também revela um sistema básico de câmera tripla, composto por um sensor primário de 48 megapixels e duas câmeras macro e de profundidade de baixa resolução.

Outros detalhes incluem uma grande bateria de 5.000mAh e uma versão atualizada do Realme UI rodando no Android 12. Nenhuma menção é feita ao design do painel traseiro que muda de cor que está definido para o modelo 9 Pro.

Como acontece com qualquer vazamento, nada disso é confirmado até que a própria empresa o anuncie. E é curioso que o teaser oficial de lançamento mencione apenas a série de telefones 'Pro'. Isso significa que há uma chance de que isso não seja lançado no mesmo dia, mesmo que tenha aparecido nas listagens de certificação.

Com a Realme frequentemente lançando diferentes modelos de seus telefones da série numérica em momentos diferentes, não seria totalmente incomum se não o fizesse. E, em vez disso, veio mais tarde.

Escrito por Cam Bunton.