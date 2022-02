Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Realme está provocando seu próximo lançamento de smartphone , a série 9 Pro, com as últimas notícias de que apresentará um design traseiro que muda de cor.

O que isso significa? A Realme o chama de 'Light Shift Design', um painel que reage à luz ultravioleta - leia-o como luz solar - e muda a cor de azul para vermelho em menos de cinco segundos, afirma a marca. Coloque-o de volta na sombra e ele voltará à sua forma original.

Agora não é a primeira vez que vemos essa tecnologia: o V23 e o V23 Pro da Vivo têm uma opção de acabamento Sunshine Gold que muda a cor de um bronze para azul - como você pode ver em nossas fotos práticas desses dispositivos aqui .

A abordagem de nomenclatura da Realme é semelhante, mas diferente: o 9 Pro oferecerá um acabamento Sunrise Blue, embora o comunicado de imprensa da marca descreva o aparelho como "camaleão" à sua maneira.

A velocidade da mudança de cor parece um ponto importante para a Realme, que afirma que "as tentativas foram cientificamente testadas para superar obstáculos, incluindo como 'alterar' a estrutura molecular para fazer o material mudar de cor e desaparecer rapidamente". De fato, cinco segundos é muito mais rápido do que os esforços da Vivo, com base em nossa experiência.

A Realme também revelou recursos adicionais do 9 Pro, incluindo o design fino de 7,99 mm do aparelho, tornando-o o produto de série numérica mais fino da marca. Espero que também esprema uma bateria grande o suficiente para garantir a longevidade.

Caso contrário, a especificação completa e final é esperada nos próximos dias, após o anúncio de 26 de janeiro de que o Realme 9 Pro + contará com a plataforma Dimensity 920 5G da Mediatek , com a Europa definida como o mercado-alvo - e o primeiro a ouvir sobre o anúncio completo. Assista esse espaço...

Escrito por Mike Lowe.