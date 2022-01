Especificações e design do Realme 9 Pro vazaram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima linha de smartphones numerados da Realme já começou um lançamento lento, com o Realme 9i sendo anunciado já esta semana. No entanto, não será o único telefone da série Realme 9.

Um vazamento de renderização detalhado nos deu um vislumbre de como será o Realme 9 Pro, além de revelar as especificações do aparelho que - pelo que parece - não será totalmente 'Pro'.

Na frente do design, parece que a Realme está aderindo a um design que já é usado em vários aparelhos diferentes, ou seja, alguns dos recentes telefones da série Realme GT.

Ele tem a caixa de câmera retangular familiar na parte traseira com duas câmeras grandes dispostas verticalmente e uma câmera menor de um lado, na metade do lado direito.

De acordo com as especificações vazadas, esta configuração de câmera contará com uma câmera primária de 64 megapixels, juntamente com uma ultrawide de 8 megapixels e uma terceira câmera de 2 megapixels de baixa resolução (provavelmente para macro, profundidade ou detalhes em preto e branco).

Quanto a outras especificações, diz-se que possui uma tela AMOLED de 6,59 polegadas com taxas de atualização de até 120Hz e um sensor de impressão digital na tela, de acordo com o vazamento publicado pela SmartPrix em colaboração com @OnLeaks.

No interior, afirma-se que o telefone será alimentado pelo processador Snapdragon 695 5G, em vez de qualquer uma das gerações mais recentes de chipsets da série Snapdragon. Espera-se que isso seja acompanhado por 6 GB ou 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e uma grande bateria de 5000 mAh.

Os planos de lançamento da Realme ainda não são conhecidos oficialmente, mas com o MWC chegando em breve, pode ser realista esperar que o telefone seja lançado na feira.

Escrito por Cam Bunton.