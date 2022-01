Realme GT 2 Pro lançado, em breve na Europa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para 2022, a missão do Realme é fazer mais telefones premium do que nos anos anteriores , e está dando o pontapé inicial com o Realme GT 2 Pro.

Ele o chama de "linha de carro-chefe mais premium até hoje", e há mais do que o suficiente sobre este telefone para fazê-lo se destacar, começando pelo design.

Como foi revelado antes do lançamento, a Realme está continuando sua parceria de design com Naoto Fukusawa, e criou o primeiro "design de polímero de base biológica".

Realme diz que foi projetado "no conceito sustentável de arte em papel", o que significa que a parte traseira do dispositivo é feita de um biopolímero e garante que este seja seu telefone mais sustentável até hoje; reduzindo a pegada de carbono do telefone em 35 por cento, em comparação com os designs usuais de vidro / metal.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 4 Janeiro 2022

O acabamento "Paper" vem nas cores branco e verde, e é acompanhado pelos acabamentos clássicos 'Steel Black' e 'Titanium Blue', que não parecem ter o mesmo acabamento semelhante ao papel de bio-polímero.

Todas as suas especificações apontam para o desejo da Realme de fazer um telefone carro-chefe adequado também. A começar pela tela, que tem resolução QHD + e densidade de pixels de 525 pixels por polegada.

É uma tela de 10 bits com tecnologia LTPO, o que significa que pode exibir mais de um bilhão de cores e apresenta taxas de atualização adaptáveis de 1-120Hz. Isso deve torná-lo um dos melhores expositores do mercado, acompanhando os carros-chefe de grandes nomes.

Com uma relação de contraste de 5 milhões para um e certificação HDR10 +, ele também pode acompanhar todo o conteúdo de vídeo HDR mais moderno.

Por dentro, não é nenhuma surpresa ver o Realme optou pela plataforma Snapdragon 8 Gen 1 , e que fica ao lado de 8 GB ou 12 GB de RAM, além de armazenamento de 128 GB, 256 GB ou 512 GB.

Até mesmo seu sistema de câmera possui especificações de ponta, com um sistema de câmera triplo liderado por uma câmera primária de 50 megapixels, uma câmera super larga de 150 graus e uma micro câmera 40x. É um sistema de câmera semelhante ao que vimos no Oppo Find X3 Pro em 2021.

Com uma bateria de 5000mAh, ele deve durar facilmente um dia inteiro e tem tecnologia de carregamento SuperDart de 65W para garantir que você possa recarregá-lo muito rapidamente.

A Realme diz que sua próxima geração de carro-chefe chegará à Europa em breve, mas até agora não temos um preço de lançamento para ela. Esperávamos que fosse mais barato do que os telefones Oppo e OnePlus, no entanto.