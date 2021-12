Realme GT 2 Pro revelado, apresenta Paper Tech Master Design

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O telefone Realme GT 2 Pro foi revelado antes do evento oficial de lançamento na China no próximo mês. E não se parece em nada com as imagens vazadas que vimos nas últimas semanas.

Projetado em colaboração com Naoto Fukasawa, o Realme GT 2 Pro é inspirado em papel e apresenta uma construção de "polímero biológico".

A empresa chama de "Paper Tech Master Design" e as imagens fornecidas mostram um aparelho moderno e neutro. Um elemento de textura de papel estará presente na caixa do aparelho.

Seu lançamento oficial ocorrerá na China continental em 4 de janeiro de 2022 , mas a Realme também revelou que o aparelho carro-chefe de sua linha GT 2 Series também contará com uma câmera ultralarga de 150 graus na parte traseira.

"A Realme acredita que os materiais podem quebrar os limites do design em todas as direções. O design de produto distinto é essencial para todos os produtos Realme, mas o meio ambiente não será sacrificado em seu nome. É aqui que a Realme pensa que estilo e sustentabilidade não precisam ser mutuamente exclusivos. A Realme acredita na harmonia entre meio ambiente e tecnologia ", disse em nota.

Rumores anteriores também afirmam que o GT 2 Pro será um dos primeiros telefones a apresentar o novo processamento Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm.