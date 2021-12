Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como de costume durante a grande cúpula anual da Qualcomm, os fabricantes de smartphones se atropelam para anunciar que têm um dos primeiros telefones a ser alimentado pelo mais recente processador Snapdragon da série 8.

A Oppo anunciou que seu próximo carro-chefe apresentará o Snapdragon 8 Gen 1, e agora a Realme - sua empresa irmã - também revelou que fará o mesmo.

O telefone carro-chefe da Realme para 2022 será o GT 2 Pro, que contará com a mais nova plataforma da série 8 da Qualcomm.

Em seu comunicado à imprensa, a empresa afirma que seu próximo telefone todo-poderoso "será nomeado realme GT 2 Pro como o primeiro produto Pro da série Realme GT e o carro-chefe mais premium da realme até hoje".

O Realme GT 2 Pro já vazou , com um design parecido com o do Nexus 6P feito pela Huawei.

Com as câmeras na parte traseira alojadas em um painel que se projeta ao longo da parte traseira, certamente terá uma aparência diferente do que está no mercado no momento.

Essas câmeras incluem dois sensores de 50 megapixels (um primário e um ultralargo), enquanto a terceira câmera é considerada um zoom telefoto de 8 megapixels.

Quanto às outras especificações, os detalhes são escassos, mas sugere-se que o telefone contará com uma tela frontal de 6,8 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz.

Do jeito que está, parece muito semelhante - em termos de especificações - ao Oppo Find X3 Pro existente , e poderia ser uma versão reformulada desse telefone vendida a um preço mais baixo.

O preço é sempre a chave para o Realme, com seus smartphones sempre prejudicando seus primos Oppo e OnePlus. A data de lançamento é desconhecida, mas provavelmente será oficial em algum momento do primeiro semestre de 2022.