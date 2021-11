O Realme GT 2 Pro lembra você de alguma coisa?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Realme GT 2 Pro foi confirmado por seu fabricante, pelo menos no nome, e é amplamente esperado que ele seja lançado oficialmente no início do próximo ano. Mas não sabemos muito sobre isso ainda - oficialmente, pelo menos.

O vazamento online OnLeaks forneceu algumas pistas, porém, vazando algumas especificações importantes, preços e uma representação de como o telefone poderia ser.

Em termos de especificações, ele afirma que terá 6,8 polegadas WQHD + display OLED, com 120 Gz e será alimentado por processamento Snapdragon 8 Gen 1 ainda a ser anunciado.

Haverá uma unidade de câmera de lente tripla na parte traseira, que aparentemente se projeta e abriga uma câmera padrão de 50 megapixels, além de uma ultra-grande angular de 50 megapixels e uma telefoto de 8 megapixels.

OnLeaks também diz que vai custar cerca de US $ 799 (£ 600).

A maior parte de seu vazamento, porém, é o render - até porque realmente nos lembra de algo. Alguns sugeriram que ele é semelhante ao Google Nexus 6P, que também tinha uma barra de câmera que se estendia na parte traseira.

No entanto, para nós, é outra coisa que vem à mente - algo um pouco mais desagradável e futurista.

Sim, isso mesmo, o Realme GT Bender está a caminho no início de 2022.

Traremos mais quando tivermos.