Realme GT Master Edition lançado: elegante e único

(Pocket-lint) - A Realme revelou duas novas versões de seu telefone GT, chamadas de GT Master Edition e GT Explorer Master Edition. Apesar de um nome semelhante, no entanto, eles são bastante diferentes do Realme GT com motor principal lançado no início do ano.

Em muitos aspectos, está para a série GT da Realme o que o Nord CE (Core Edition) está para a série Nord do OnePlus. Eles são versões menores, mais elegantes e despojadas com componentes internos menos poderosos.

Um grande diferencial é o design, pelo menos com os modelos Naoto Fukusawa que apresentam couro vegano côncavo feito para se parecer com o design de uma mala do famoso designer japonês.

Existem também modelos de couro não vegan, que são mais finos e leves e têm uma aparência mais comum. Na verdade, eles são essencialmente um design de copiar e colar de alguns dos designs recentes de Realme e Oppo.

O Explorer se parece muito com o Find X3 Neo , completo com curvas nas bordas, enquanto o Master Edition padrão apresenta uma tela plana.

Ambos os telefones possuem três câmeras dispostas em uma coluna e definidas em uma protuberância retângulo simples, mas há diferenças nos sensores, com mais câmeras de última geração no Explorer.

O sistema de câmera do Explorer possui um sensor Sony IMX 766 de 50 megapixels na câmera principal, o mesmo que está na câmera principal do Nord 2. Ele também possui um sensor macro e ultra-amplo.

As câmeras GT Master Edition regulares apresentam seus suspeitos usuais de gama média. Há uma câmera primária de 64 megapixels ao lado de uma ultra wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels de baixa resolução.

Na frente, o Realme equipou um painel Samsung AMOLED capaz de atingir taxas de atualização de 120 Hz, tornando-os super suaves e responsivos.

Por dentro, o telefone Master Edition regular é alimentado pelo processador Snapdragon 778G quase-carro-chefe com suporte 5G embutido e que é emparelhado com até 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento. O Explorer tem um Snapdragon 870, até 12 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento.

Como as taxas de atualização da tela, a tecnologia da bateria também está equipada com alguns recursos de primeira linha. Especificamente, a capacidade de 4300mAh é dividida em duas para permitir o carregamento SuperDart de 65W. Isso significa uma carga completa do vazio em cerca de meia hora.

Os preços da Master Edition começarão em torno de US $ 399 e o Explorer estará disponível por cerca de US $ 499. Os preços do Reino Unido e da UE serão revelados em breve.