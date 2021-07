Realme GT Master Edition pronto para ser lançado, projetado para se parecer com uma mala Muji

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Realme parece pronta para lançar uma Master Edition especial de seu smartphone de primeira linha, o Realme GT . E - ao contrário das colaborações de marca que vimos no passado, isso é um pouco diferente.

Embora possamos ter visto empresas como Samsung e OnePlus colaborarem com Star Wars, McLaren , Cyberpunk 2077 e Marvel , a Realme está fazendo parceria com a designer e varejista japonesa Muji.

O resultado é uma versão do Realme GT projetada para se parecer com uma mala Muji:

Realme GT Master Edition

Design de mala pic.twitter.com/53VTcKE5Wh - Universo de gelo (@UniverseIce) 15 de julho de 2021

O telefone vazou no Weibo (compartilhado via @ ishanagarwal24 no Twitter) e por um vazador frequente, @UniverseIce. A semelhança é fantástica.

Como as malas rígidas de Muji, o telefone tem uma aparência estriada e até parece ter aquele acabamento de textura áspera.

Ele também tem a assinatura de Naoto Fukusawa, um designer com reputação de criar itens lindamente minimalistas para o dia-a-dia. Quer se trate de artigos de papelaria, relógios, relógios ou mesmo bolsas, tudo tem o mesmo foco em linhas limpas e mínimas.

De acordo com a 91Mobiles , o lançamento do telefone está previsto para 21 de julho na China. Rumores especulam que ele apresentará especificações diferentes do Realme GT padrão que vimos lançar na Europa recentemente.

Alega-se que contará com um processador Snapdragon 870 junto com 8 GB ou 12 GB de RAM, com armazenamento de 256 GB e uma bateria de 4500mAh.

A câmera tripla na parte traseira possui um sensor primário de 50 megapixels e ultra-largo de 16 megapixels, bem como uma terceira câmera de 2 megapixels de baixa resolução.

Não temos certeza se ele será lançado na Europa e no Reino Unido, mas o boato é que o preço começará em torno da marca de € 400.