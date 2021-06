Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo telefone principal da Realme está chegando à Europa e deve estar disponível no final deste mês, em meados de junho. Tendo já sido certificado pela empresa de testes holandesa Telefication, Realme confirmou a Pocket-lint que está - de fato - sendo lançado aqui em breve.

O Realme GT está definido para ser um dos telefones mais acessíveis com o processador Snapdragon 888. Para referência, é o mesmo processador encontrado nos telefones Android mais poderosos. Os exemplos incluem OnePlus 9 Pro e Oppo Find X3 Pro .

XDA Developers observa que ele estará disponível para compra na loja online da Realme, bem como através do AliExpress. Não temos certeza se ele estará disponível em lojas e locais de operadoras mais tradicionais.

Além de ser equipado com um chipset Snapdragon 888 , o telefone foi lançado na China com 8 GB ou 12 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento.

De acordo com uma foto anterior obtidapela Autoridade Android, o telefone também estará disponível com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, o que é uma quantidade monstruosa de memória em um telefone.

Outras especificações incluem uma tela OLED ultra-suave de 120 Hz medindo 6,43 polegadas na diagonal, além de uma bateria de 4.500 mAh com carregamento de flash de 65 W com fio. Ao contrário da maioria dos telefones principais, ele ainda possui uma porta de fone de ouvido para conectar produtos de áudio com fio.

Há três câmeras na parte traseira: primária de 64 megapixels, ultra-larga de 8 megapixels e um terceiro sensor macro de 2 megapixels de baixa resolução. Com tudo isso - mais alto-falantes estéreo e Dolby Atmos - está se preparando para ser o telefone sem concessões.

Apple M1 iMac analisado, aquisição da Amazon MGM e muito mais - Pocket-lint Podcast 105 Por Rik Henderson · 3 Junho 2021

Não temos oficialmente uma palavra sobre o preço, mas um (tweet excluído) de @ Sudhanshu1414 sugeriu que começaria em torno de € 400 na Europa, tornando-o um dispositivo de alta potência com preço muito competitivo.

Escrito por Cam Bunton.