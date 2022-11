Primeiro olhar da Razer Edge 5G: Aqui está o telefone para jogos Android em carne e osso

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Razer Edge 5G foi construído sob medida para ser o "último aparelho portátil para jogos Android" e é o primeiro dispositivo a apresentar a plataforma Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1.

A empresa revelou a maioria das especificações para o dispositivo, juntamente com o preço, e nós colocamos nossas mãos em um durante a Qualcomm Snapdragon Summit.

Embora não tenha sido possível brincar com o Razer Edge para oferecer as primeiras impressões, você pode folhear a galeria de imagens no topo desta página para que você possa ver como é o dispositivo em carne e osso.

Como mencionado, o Razer Edge funciona na plataforma Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1. Além disso, ele afirma ser o primeiro console de jogos 5G portátil do mundo, otimizado para Verizon 5G Ultra Wideband, suportando Sub 6 e mmWave. Durante um teste de velocidade na Qualcomm Snapdragon Summit, ele puxou 2Gbps.

Em outro lugar, há uma tela de toque Full HD+ de 6,8 polegadas com taxa de atualização de 144Hz, 8GB de RAM LPDDR5 e 128GB de memória interna. Você encontrará suporte para microSD, alto-falantes bidirecionais e uma bateria de 5000mAh, que é estimada em cerca de cinco horas de jogabilidade contínua. Há também ventiladores na parte de trás.

O Razer Edge 5G mede 260 x 85 x 11mm e pesa 264g sem o controlador Kishi V2 Pro acoplado. O controlador Kishi V2 Pro se conecta via USB-C e apresenta passthrough e háptica de 3,5mm. Há dois bastões analógicos, oito botões, um D-pad, dois gatilhos e dois pára-choques.

Há também dois botões programáveis, um dos quais você pode usar para lançar o Razer Nexus App que foi projetado para atuar como um painel de controle para jogos Android, apresentando fácil acesso a plataformas de jogos e jogos baixados em um só lugar.

O Razer Edge 5G será totalmente revelado no CES 2023, juntamente com o preço, embora você já possa reservar um através do site da Razer.

