Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Razer e os jogos andam de mãos dadas, mas, buscando expandir seu alcance para o popular segmento móvel, vem o Kishi - um acessório de controlador para Android ou iPhone.

Esse tipo de controle não é exatamente novo: existem vários telefones para jogos Android fornecidos com acessórios que serão conectados ao telefone para mover os controles da tela para os controles físicos.

O Kishi funciona da mesma maneira, com um design astuto para torná-lo um pacote elegante. As duas metades do dispositivo estão conectadas na parte traseira, dobrando-as cuidadosamente para criar um pacote mais compacto quando você deseja armazená-lo. Uma liberação rápida permite expandi-lo, conectando-se a um telefone via USB Tipo C ou Lightning, se estiver usando um iPhone.

A compatibilidade depende de alguns fatores. Primeiro, se o seu dispositivo possui USB Tipo C no centro da base e, depois, se encaixa nas aberturas emborrachadas do Kishi. Usamos vários telefones para testar o Kishi, do orçamento Redmi Note 9 a um antigo Samsung Galaxy Note 8 .

Os dispositivos compatíveis nomeados incluem Samsung Galaxy S8, S8 +, S9, S9 +, S10, S10 +, Nota 8, Nota 9, Nota 10+, Google Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 4 e 4 XL, além de outros dispositivos USB- C dispositivos Android de dimensões semelhantes. Sim, você pode usá-lo também com os telefones Razer, com inserções de borracha disponíveis no suporte ao cliente.

A Razer diz que, se o seu telefone couber dentro de 145,3-163,7 x 68,2-78,1 x 7,0-8,8 mm, você poderá encaixá-lo, então basicamente é um ajuste universal.

Para os usuários do iPhone da Apple, é um acordo de compatibilidade mais simples: iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max, iPhone XR / XS / XS Max, com iOS 9 ou superior.

O Kishi adicionará cerca de 60 mm a cada extremidade do telefone quando estiver instalado, resultando em um dispositivo longo em geral. Ele se sente bem seguro com as inserções emborrachadas no Kishi que seguram o telefone com firmeza, assim também transmite uma sensação de qualidade.

Quando o telefone não está nele, ele se encaixa e fica fácil guardar na bolsa, mas é uma pena que não exista nenhum tipo de bolsa de armazenamento; podemos ver que, se você jogar o Kishi na mochila, há muito o que danificar ou sujar; portanto, você pode embrulhá-lo.

O Kishi consome energia do telefone que você o conecta - assim que você conecta o telefone, ele funciona. Também há uma conexão USB C, que permite o carregamento de passagem para que você possa carregar seu telefone enquanto estiver jogando.

O design incorpora dois recortes no lado direito. Isso permite que os alto-falantes na parte inferior do telefone sejam ouvidos ao usar o controlador. Se você tiver um telefone com apenas um alto-falante na base, isso aumentará o desempenho, pois não será coberto pela sua mão durante a reprodução e o som será projetado para a frente, e não para a sua mão.

Se você tiver um telefone com alto-falantes duplos dianteiros, poderá descobrir que ambos estão bloqueados pelo Kishi e, certamente, o alto-falante esquerdo (na parte superior do telefone) provavelmente será bloqueado, portanto você perderá alguns dos os efeitos estéreo mais avançados que seu telefone poderá oferecer, dependendo do design do seu telefone.

Também não há previsão para fones de ouvido físicos, pois não há conector de 3,5 mm para fones de ouvido; portanto, se você deseja o melhor som, precisará usar fones de ouvido Bluetooth.

Os controles refletem muito o que você encontraria em um controle de console com dois manípulos, ambos clicáveis, bem como um controle de quatro direções e botões ABXY. Há também um par de botões de ombro em cada lado, oferecendo algumas opções extras, enquanto as setas e os botões home concluem o carregamento.

Alguns dos controles funcionarão nativamente com o seu telefone, mas descobrimos que a experiência é diferente de dispositivo para dispositivo. Por exemplo, em um telefone Samsung, podemos usar os controladores de direção para selecionar e abrir aplicativos, percorrer menus e assim por diante. Em um telefone diferente, você pode não achar isso possível.

Isso realmente se torna relevante, pois é mais fácil se mover pelo telefone sem precisar começar a tocar no visor. É claro que ainda existem problemas em torno de desbloqueio - especialmente se houver um sensor de impressão digital na parte traseira do telefone, pois isso ficará inacessível.

Portanto, há algum compromisso que vem com as coisas e em uso. Você provavelmente ainda precisará tocar na tela - por exemplo, para avançar cenas nos jogos, mas logo se acostuma a essa forma híbrida de jogo.

Nada é mais importante que os jogos, pois é isso que faz esse tipo de dispositivo. Em primeiro lugar, você não pode usá-lo para jogos como Call of Duty Mobile ou PUBG Mobile - esses controladores são proibidos nesses jogos e alguns dos aplicativos de mapeamento que você pode usar para adaptar o Kishi para controlar esses jogos - como Octopus - também são banido.

No entanto, alguns jogos de grande nome são suportados, como Fortnite , que basicamente funciona exatamente como o Xbox. Se você jogou Fortnite em um console, provavelmente pode ir direto para um dispositivo móvel com o Kishi. Há uma ligeira curva de aprendizado, mas você estará pronto para funcionar e se acostumará a usar uma mistura de controles de botão e toque, embora digamos que é um pouco mais difícil no celular do que na tela grande.

Para outros jogos, você precisará procurar o aplicativo Razer Kishi que aumentará sua descoberta. Se você está pensando em comprar o controlador, o aplicativo é o ponto de partida, porque lista os jogos compatíveis, que oferecerão a melhor experiência.

Muitos desses jogos têm um custo, mas também há uma variedade de jogos suportados que são gratuitos para jogar e que se beneficiam com o uso de um controle, pois permitem ver a tela. Na maioria dos casos, você apenas terá que descobrir o que faz o quê com um pouco de prática, mas em breve entenderá. Alguns jogos, como o Real Racing 3, são suportados e detectam o controlador, fornecendo orientações sobre qual botão pressionar enquanto você joga. Nesse caso, é uma experiência muito diferente passar do controle de movimento para o controle físico.

1/3 Pocket-lint

Se você deseja mapear os botões para outros jogos, pode usar o Octopus , mas poderá perder essas personalizações quando o jogo for atualizado, algo que descobrimos acontecer com alguns desses tipos de controladores em outros telefones.

A maior jogada aqui não é realmente com jogos para celular, é com plataformas em nuvem. O Razer Kishi é compatível com Stadia , Microsoft xCloud , Nvidia GeForce Now e outros e isso é uma grande parte do apelo aqui.

A maioria de nossos jogos para celular se concentra em títulos para celular AAA - feitos para serem controlados com controles na tela. Esses jogos - como PUBG Mobile e Call of Duty Mobile - ocupam a maior parte do tempo e, para esse tipo de jogo, o Kishi não tem um papel a desempenhar. Da mesma forma, se você jogar muitos jogos de tap, novamente, não há nada que ele possa oferecer.

Em vez disso, o Kishi se concentra nos jogos que realmente se devem aos seus arcade ou console, onde os controles oferecem muitas opções. Jogar King of Fighters usando botões, em vez de controles na tela, proporciona uma sensação muito mais arcade, o que é ótimo. Você ainda tem os controles virtuais na tela, mas em alguns casos, você precisa desses controles para ver quais movimentos você ligou.

Em alguns casos, ter botões e controladores de movimento adequados supera parte da sobrecarga de toque que pode acontecer em jogos nos quais você não consegue a ação que deseja, porque muita coisa acontece na tela.

A contribuição que o Kishi fará para você dependerá dos jogos que você deseja jogar. Não está realmente em posição de desafiar algo como o Nintendo Switch Lite , porque os jogos para celular permanecerão muito mistos em seu design - alguns dos melhores jogos para celular são os melhores por causa de sua interação intuitiva por toque e isso não vai mudar.

No entanto, existem algumas ótimas experiências no suporte a serviços de streaming de jogos em que você precisa jogar com um controlador. Iniciando o Stadia, estávamos jogando Doom 64 rapidamente com o Kishi e adorando a experiência. É aqui que os controladores como o Kishi podem realmente se destacar - você pode jogar em casa com o Stadia na TV e aproveitar essa experiência nas suas viagens de uma maneira fácil (desde que tenha uma ótima conexão ... use 5G!).

Nesse contexto, o Kishi realmente tem um lugar, porque ajuda a cumprir um dos principais objetivos dos jogos em nuvem, que é poder jogar em qualquer dispositivo. O que talvez seja mais importante é que você investe em um sistema em nuvem e fica feliz em comprar jogos por esse método (ou se inscrever). Como alternativa, se você quiser aproveitar melhor seus jogos móveis do Fortnite - e sim, considerando que o Fortnite é tão grande e o Kishi não é muito caro por £ 79,99 / $ 79,99 / € 89,99, alguns verão que vale a pena comprar apenas por jogando Fortnite sozinho.

