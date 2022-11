O que é o Snapdragon Sound, o que ele oferece e quais dispositivos o possuem?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Qualcomm pode ser mais conhecida por suas plataformas móveis que você encontrará sob o capô de vários smartphones, desde Samsung e OnePlus até Oppo e Motorola, mas dentro dessas plataformas, há uma série de tecnologias presentes.

Uma delas é o Snapdragon Sound, que tem uma série de características sob seu guarda-chuva. Isto é tudo que você precisa saber sobre o Snapdragon Sound, incluindo o que ele é, o que ele oferece e quais dispositivos o possuem.

O que é o Snapdragon Sound?

O Snapdragon Sound é uma tecnologia desenvolvida pela Qualcomm que foi projetada para oferecer a melhor experiência de áudio, seja lá o que você estiver fazendo. Seja para jogos, streaming de música, ou fazer chamadas de voz e vídeo. Ele garante um certo nível de qualidade de áudio HD entre telefones compatíveis e fones de ouvido com baixa latência e chamadas de voz de alta qualidade, também.

O Snapdragon Sound foi anunciado pela primeira vez no início de 2021, disponível no chipset Snapdragon 888. Depois veio a plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm, e mais recentemente, a plataforma Snapdragon 8 Gen 2 que a Qualcomm revelou em sua Snapdragon Summit em novembro de 2022.

De acordo com a Qualcomm, o Snapdragon Sound é "a única solução projetada para fornecer música sem perdas, líder da indústria em baixas latências, e utilizando a tecnologia Bluetooth High Speed Link da Qualcomm, as conexões Bluetooth mais robustas".

É um sistema de áudio de ponta a ponta e tem uma série de recursos incorporados - mais sobre aqueles mais abaixo - embora, para se beneficiar dos recursos, tanto o telefone como os fones de ouvido ou alto-falantes precisam usar o hardware da Qualcomm dentro dele.

Quais recursos o Snapdragon Sound oferece?

O Snapdragon Sound tem uma série de recursos dentro dele, como mencionado. Para 2022, a Qualcomm anunciou o Dynamic Spatial Audio, melhor latência e áudio sem perdas.

Para experimentar alguns desses recursos, você não só precisará ter um telefone rodando a plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, mas também terá que ter um par de fones de ouvido ou um alto-falante com o chipset Qualcomm Snapdragon S3 ou chipset S5 dentro.

Mas se você tiver ambos, aqui estão as características que você terá e o que eles significam.

Áudio Espacial Dinâmico

Snapdragon Sound oferece áudio espacial dinâmico tanto para fones de ouvido com e sem fio e a idéia é proporcionar uma experiência mais imersiva. É o que a Apple oferece através de seus modelos AirPods 3 e AirPods Pro, com a Qualcomm trazendo a tecnologia para o Android aqui.

Ao assistir a um filme ou ouvir música com Spatial Audio ou Dolby Atmos, o som permanece bloqueado até onde está o dispositivo que você está usando, mesmo que você vire sua cabeça para a esquerda ou direita, para cima ou para baixo. A tecnologia permite uma experiência auditiva mais natural e abrangente.

Latência melhorada

Com o último Snapdragon 8 Gen 2 e os dispositivos com a ficha Snapdragon S3 ou S5, há uma latência melhorada para jogos no Snapdragon Sound. Isto deve significar que você terá jogos sem atrasos e uma melhor experiência em geral.

A Qualcomm reduziu a latência para 48ms, o que é significativamente inferior aos 300ms típicos encontrados nos fones de ouvido Bluetooth. Mais uma vez, porém, você precisará de fones de ouvido compatíveis e um smartphone compatível para se beneficiar.

Áudio sem perdas

Uma das principais características do Snapdragon Sound é o áudio aptX Lossless. A Qualcomm anunciou suporte para áudio sem perdas de 16 bits 48Hz com sua plataforma Snapdragon 8 Gen 2 e chips S3 e S5, o que é um pouco melhor que a qualidade de CD, que é 44,1Hz. Para dispositivos rodando o Snapdragon 8 Gen 1, está disponível sem perdas a 44,1Hz, enquanto que aqueles com Snapdragon 8 Gen 2 oferecem 48Hz sem perdas através do Bluetooth LE.

Lossless é projetado para produzir uma cópia idêntica da faixa que você está escutando, adaptando-se com base em seu ambiente, escalonando a taxa de bits para continuar a fornecer uma boa experiência de áudio, sem quedas ou falhas, em vez de comprimir a faixa e perder detalhes como o áudio Lossy faz.

Conexão robusta

Diz-se que o Snapdragon Sound é otimizado para funcionar através de seus dispositivos e fornecer uma conexão robusta com o mínimo de interrupções ou falhas de áudio, não importa onde você esteja, mesmo em ambientes movimentados quando há muita interferência de outros dispositivos ao seu redor.

Quais dispositivos possuem Snapdragon Sound e como você o obtém?

A Qualcomm tem uma série de parceiros no mundo do áudio, com muitos dos principais players usando chipsets Qualcomm dentro de seus fones de ouvido. Esses parceiros incluem Bose, Sennheiser, Anker, Jabra e Nura. A Bose anunciou que todos os seus fones de ouvido lançados em 2023 irão suportar o Snapdragon Sound, o que significa 48Hz de áudio sem perdas também.

Há atualmente mais de 70 produtos disponíveis que suportam o Snapdragon Sound, dos quais você pode obter uma lista completa aqui. Nenhum destes oferece os mais recentes recursos do Snapdragon Sound, embora, como os mencionados, você precisará de um smartphone rodando a plataforma Snapdragon 8 Gen 2 e um par de fones de ouvido ou alto-falantes rodando os chips S3 ou S5.

A Qualcomm disse que espera que mais de 60 produtos sejam lançados oferecendo as últimas características do Snapdragon Sound, mas por enquanto, estamos esperando para ver qual será o primeiro deles. Esses dispositivos que suportam o Snapdragon Sound terão um crachá para indicar que foram testados e certificados pela Qualcomm para fornecer a experiência esperada.

