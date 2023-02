A Qualcomm simplificou a estrutura de nomenclatura da sua plataforma móvel Snapdragon em 2022, passando do sistema de numeração incremental para o Snapdragon 8 Gen 1.

Para 2023, portanto, a plataforma móvel emblemática é chamada Snapdragon 8 Gen 2, mantendo que "8" representa a potência de topo da Qualcomm para móvel, mas estamos agora na segunda geração da plataforma e há uma série de melhorias, juntamente com novas capacidades e características.

Mas o que é que a plataforma Snapdragon 8 Gen 2 tem para oferecer aparelhos emblemáticos do futuro imediato? Aqui está a nossa repartição da sua especificação, como isso se relacionará com características específicas, e porque é que elas são algo com que se devem entusiasmar.

Qual é o poder do Snapdragon 8 Gen 2?

4nm system-on-chip (SoC)

Processador Hexagon da Qualcomm com Hexagon Direct Link e Hub Sensing

CPU Kyro: Braço Cortex-X3 a 3,2GHz

LPDDR5X suporte de memória, até 16GB

GPU Adreno da Qualcomm

No seguimento do Snapdragon 8 Gen 1 que se baseia num processo de 4nm, o Snapdragon 8 Gen 2 continua com 4nm com uma arquitectura de 64 bits. O processo de 4nm significa uma viagem mais curta para corrente dentro da CPU e, portanto, maior eficiência e potencial de poupança de energia em comparação com um processo de 5nm.

No entanto, houve algumas mudanças na estrutura. O Snapdragon 8 Gen 2 oferece um núcleo principal até 3.2Ghz, quatro núcleos de desempenho até 2.8Ghz e três núcleos de eficiência até 2.0Ghz. Isto significa que há um núcleo de desempenho extra e um núcleo de eficiência a menos em comparação com o Snapdragon 8 Gen 1, que a Qualcomm disse ser para ajudar o desempenho sustentado dos jogos, bem como para ajudar o desempenho das aplicações de 64 bits.

Diz-se que o Snapdragon 8 Gen 2 é 35 por cento mais rápido no desempenho em comparação com o Snapdragon 8 Gen 1 e 40 por cento mais eficiente em termos de CPU.

Tal como o Snapdragon 8 Gen 1, o Snapdragon 8 Gen 2 suporta LPDDR5X RAM, que é particularmente útil para o processamento rápido de tarefas computacionais - o tipo de processamento de back-and-forth que acontece com a inteligência artificial (IA), por exemplo.

Em termos de potência bruta, o processador Hexagon da Qualcomm encarna um Cortex-X3 de braço (até 3,2GHz) na sua maior potência. Existe um motor dedicado de IA chamado "Sensing Hub" que tem processadores dual-AI e a Qualcomm já disse que oferece mais de quatro vezes o desempenho da IA em comparação com o processador Snapdragon 8 Gen 1 e 50 por cento mais memória.

Que características é que o Snapdragon 8 Gen 2 suporta?

Tal como com o Snapdragon 8 Gen 1, a IA continua a ser uma parte enorme da venda da Qualcomm no Snapdragon 8 Gen 2 - ainda mais este ano do que no ano passado, mas há uma série de outras características principais suportadas pela nova plataforma móvel.

Então, o que se pode esperar dos aparelhos emblemáticos que utilizam a plataforma Snapdragon 8 Gen 2? Aqui está uma repartição dos elementos-chave.

Câmaras

Suporte de resolução de câmara de 200 megapixels

Processadores de sinais de imagem de 18 bits triplos (ISP)

Descodificador AV1, H.265 & VP9

8K vídeo HDR de 10 bits

Em 2022, a Qualcomm introduziu a Snapdragon Sight Technology - o primeiro processador de sinal de imagem de 18 bits da empresa - permitindo ao 8 Gen 1 suportar todo um conjunto de potenciais de imagem em aparelhos de aparelhos emblemáticos.

Tal como o Snapdragon 8 Gen 1, o Snapdragon 8 Gen 2 inclui suporte para resolução de 200 megapixels, juntamente com suporte de codecs para H.265 e VP9. O Snapdragon Gen 2 adiciona também AV1.

O trio de ISPs de 18 bits significa que a plataforma - tanto o Snapdragon 8 Gen 1 como o Gen 2 - pode capturar um alegado 4096 vezes mais dados de câmara do que os anteriores processadores de 14 bits das plataformas anteriores. Isto significa que há muito mais informação dentro das imagens, o que se traduz num maior alcance dinâmico elevado (HDR) e potencial de cor.

No entanto, o Snapdragon 8 Gen 2 melhora as capacidades do Gen 1, com um ISP Cognitivo que processa até oito camadas a nível de hardware - pense nisto como o processamento de camadas do Adobe Photoshop. O Cognitive ISP e o motor Hexagon são capazes de identificar objectos, da relva ao céu, da pele aos lábios, do cabelo ao corpo e aplicar um tratamento personalizado a cada camada no dispositivo, em vez de depender do processamento de software.

A Qualcomm chama-lhe Filtro de Segmentação em Tempo Real e foi concebido para melhorar as imagens e o vídeo através da nitidez onde necessário, adicionando vibração, alterando a saturação, dependendo do que é detectado na imagem ou no vídeo. Por exemplo, pode distinguir entre pele e lábios e cabelo, ou pode detectar óculos numa fotografia e retirar o brilho. Tem um grande potencial.

Entretanto, tal como o Snapdragon 8 Gen 1, o Gen 2 tem um pipeline de 3,2Gigabit que significa muito processamento de dados: para a captação de rebentamento há suporte para 30 fotogramas por segundo a uma saída maciça de 108 megapixels; para o vídeo pode captar 8K em HDR de 10 bits, tendo ainda capacidade suficiente para captar fotografias de 64 megapixels simultaneamente.

Noutro lugar, há algo chamado câmara Always-sensing que não só permitirá a um dispositivo digitalizar um código QR quando está inactivo, por exemplo, mas também sentirá quando outra pessoa entrar na sua fotografia autografada, desligando as suas notificações para privacidade.

Mostrar

Suporte de taxa de actualização de visualização de 144Hz com resolução QHD+

Actualização de 60Hz com resolução de 4K (incl. visor externo)

HDR10 & HDR10+

Apesar de as resoluções de ecrã Ultra HD (4K) não estarem a ser adoptadas em grande medida nos dispositivos de bandeira, dada a drenagem que podem ter na duração da bateria, a Qualcomm ainda suporta ecrãs 4K com Snapdragon 8 Gen 2, incluindo para ecrãs externos, como fez com o Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm.

Existe suporte para a resolução QHD+ para funcionar com uma taxa de actualização máxima de 144Hz. Isso significa visuais super-suaves a uma resolução significativa. Para visores externos, o Snapdragon 8 Gen 2 suportará 4K até 60Hz.

Ointervalo dinâmico elevado (HDR) também não deixa quase nenhuma pedra por virar, com suporte para os formatos HLG, HDR10, HDR10+, HDRVivid e Dolby Vision. Se um ecrã tiver um alto grau de brilho, então os visuais irão sem dúvida aparecer.

Jogos

Adreno GPU, 25% mais rápido do que o antecessor

Rastreio de Raios Acelerados de Hardware-

Vulkan 1.3 Suporte API

Os jogos são um negócio cada vez mais importante no sector móvel - e a Qualcomm sabe-o definitivamente. O Snapdragon 8 Gen 2 tem muito potencial aqui - como se pode ver pelo manuseamento rápido da taxa de actualização, suporte LPDDR5X RAM e potência da CPU.

A grande novidade aqui, no entanto, é o Ray Tracing acelerado por hardware em tempo real, que deve fazer com que os jogos pareçam mais realistas em smartphones, com melhor iluminação e sombras, por exemplo. Há também apoio para Unreal Engine 5 e Metahuman framework, que se diz produzir personagens humanos fotorealistas para uma imersão imbatível.

A Qualcomm sugeriu que a Adreno GPU do Snapdragon 8 Gen 2 trará consigo um aumento de 25% de velocidade em relação ao seu predecessor de saída, juntamente com um consumo de energia 45% mais baixo. Isto deverá equivaler a melhores experiências de jogo com menos intensidade na bateria, para que se possa jogar durante mais tempo.

Som

Transmissão de música sem perdas

Latência de 48ms

Áudio Espacial Dinâmico

Quando se trata de áudio, há algumas melhorias ao Snapdragon Sound graças ao Snapdragon 8 Gen 2, incluindo o Dynamic Spatial Audio. É uma tecnologia oferecida pela Apple nos seus AirPods 3 e AirPods Pro, e coloca-o no centro do som proveniente do seu smartphone, independentemente da forma como vira a sua cabeça.

O Snapdragon 8 Gen 2 também oferece transmissão de música sem perdas através de Bluetooth LE a 48Hz, que é mais do que o Bluetooth LE tem capacidade para oferecer. Isto significa que - para dispositivos que adoptam o Snapdragon Sound - será capaz de ouvir áudio de excelente qualidade, onde quer que esteja, com a qualidade de som a adaptar-se ao seu ambiente e às interferências à sua volta.

Há também suporte para streaming Bluetooth de baixa latência quando estiver a jogar. A Qualcomm afirmou que existe uma latência de 48ms para "tap to bang", o que significa o tempo que demora entre tocar no seu ecrã enquanto joga ao som que ouve. Isto é bastante baixo e deve contribuir para uma experiência de jogo decente.

Conectividade

Sistema Snapdragon X70 5G Modem-RF

Suporte de 5G mmWave e Sub 6GHz

Wi-Fi 7/eixo até 5,8 Gbps

aptX Adaptativo e sem perdas

Bluetooth 5.3

De todas as áreas onde a Qualcomm realmente lidera o pacote, no entanto, é com a sua conectividade 5G. O Snapdragon 8 Gen 2 utiliza o modem X70, que é a primeira plataforma móvel com um processador AI 5G dedicado.

O sistema de conectividade móvel FastConnect 7800 da Qualcomm permite a utilização de 5G Dual-SIM Dual-Active (DSDA), o que permite a utilização simultânea de dois cartões SIM 5G+5G ou 5G+4G para uma grande flexibilidade.

Obterá suporte para velocidades até 10Gbps, e existe suporte para as tecnologias mmWave e Sub-6GHz 5G. Isso é provavelmente mais importante para os clientes nos EUA, onde se suspeita que a adopção da mmWave irá aumentar, mas a forma inteligente da Qualcomm de agregar os dois formatos em um é certamente um passo à frente.

Em resumo: Snapdragon 8 Gen 2 tem tudo a ver com velocidades super-rápidas enquanto em movimento, com uma oferta inigualável de 5G.

A maior parte do tempo, é claro, é provável que esteja a utilizar Wi-Fi quando estiver dentro de casa. Aqui a plataforma suporta Wi-Fi 7 para uma conectividade rápida até 5,8 Gbps - se, ou seja, o router ligado puder suportar.

Bluetooth 5.3 trata da conectividade sem fios, enquanto a Tecnologia de Som Snapdragon suporta os protocolos de áudio aptX Voice, aptX Adaptive, aptX Lossless, e LE da empresa. Isto significa que com a fonte correcta de alta qualidade e um headset suficientemente capaz, será capaz de alcançar a reprodução áudio em alta resolução - e a natureza adaptativa da tecnologia significa que estará sempre a obter o melhor em oferta, dependendo do que estiver a utilizar.

Quando é que os dispositivos Snapdragon 8 Gen 2 serão lançados?

A Qualcomm disse que veríamos os dispositivos Snapdragon 8 Gen 2 a chegar antes do final de 2022. Dada a sua natureza de topo de gama, será sem dúvida o reservado para os smartphones de topo de gama. Os parceiros confirmados incluem a Sony, Motorola, Xiaomi, Oppo e OnePlus. A Samsung não estava na lista mas correm rumores de que o Snapdragon 8 Gen 2 irá aparecer na série Galaxy S23 devido ao seu lançamento na primeira parte de 2023.

Pocket-lint está na Cimeira Técnica do Snapdragon onde Oppo confirmou que o próximo smartphone Find X apresentaria a plataforma Snapdragon 8 Gen 2, mas espera-se muitas escolhas de várias marcas em 2023.