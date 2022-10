A Qualcomm pode ter um chip Snapdragon 7 Gen 1 Plus a caminho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Qualcomm poderia estar se preparando para anunciar uma versão atualizada do chip do smartphone Snapdragon 7 Gen 1, se os relatórios forem precisos.

O chip, baseado em convenções de nomenclatura anteriores, provavelmente será chamado de Snapdragon 7 Plus Gen 1.

A notícia vem depois que o observador da indústria Roland Quandt tweeted informações sobre uma nova CPU Qualcomm SM7475, uma que usará um novo design tri-cluster. Quandt escreve que o chip usa um núcleo principal de 2,4GHz, enquanto os núcleos de eficiência funcionarão a 1,8GHz. Essas velocidades de relógio são quase idênticas às do Snapdragon 7 Gen 1 atual, portanto não devemos esperar um grande aumento de desempenho. Entretanto, a WCCFTech observa que poderíamos ver algumas melhorias cortesia de uma mudança para o novo processo de fabricação de 4nm da TSMC.

Embora a mudança para um novo processo menor não signifique necessariamente chips mais rápidos, ela tem outros benefícios - os chips podem funcionar mais frios e usar menos energia. Ambas as coisas são extremamente benéficas em um ambiente móvel, melhorando a vida útil da bateria do dispositivo e permitindo que eles funcionem mais frios, também.

Qualcomm SM7475. Primeira série Snapdragon 7 com design tri-cluster. 1x núcleo principal, 3x ouro, 4x prata. 2,4xx GHz no núcleo principal e dourado, 1,8 GHz na prata (em teste) - Roland Quandt (@rquandt) 5 de outubro de 2022

Quanto ao nome, a WCCFTech acredita que o SM7475 será chamado de Snapdragon 7 Plus Gen 1, com base em precedentes. O atual Snapdragon 8 Plus Gen 1 foi chamado SM8475, deixando pouca imaginação necessária para dar o salto para que este novo chip seja uma variante "Plus" do Snapdragon 7 Gen 1 existente.

Com a Qualcomm preparada para realizar a Snapdragon Summit em 15 de novembro, as expectativas são de que veremos a empresa anunciar este chip misterioso, e muito mais, em breve.

