(Pocket-lint) - A Qualcomm se tornou um dos parceiros globais do Manchester United e ajudará o clube a criar experiências com o Snapdragon para os fãs dentro de Old Trafford e ao redor do mundo.

Além disso, ela aconselhará sobre melhorias que podem ser feitas na conectividade móvel no próprio estádio.

" As plataformasSnapdragon permitirão experiências revolucionárias para torcedores em todo o mundo, aprofundando seu envolvimento com o clube de futebol que amam", disse a CEO de alianças e parcerias da Red Devils, Victoria Timpson.

"O Manchester United sempre impôs limites ao que é possível e estamos entusiasmados em ser parceiros de uma empresa na vanguarda da inovação".

AQualcomm assinou um acordo de parceria de vários anos e sua tecnologia e marca Snapdragon estará muito na vanguarda.

É também um parceiro patrocinador da equipe de corrida da Ferrari Scuderia F1 (tendo feito uma parceria prévia com a Mercedes), assim como está se inscrevendo com todos os vermelhos.

A nova temporada da Premier League começa neste fim de semana, com a primeira partida do Man Utd em casa contra o Brighton, a ser realizada às 17h30 BST no domingo, 7 de agosto. Será exibido ao vivo na Sky Sports para clientes da Sky Q, Sky Glass, Now, Virgin TV e BT TV com assinaturas relevantes.

Você pode descobrir como assistir ao início da Premiier League em nosso útil guia.

Escrito por Rik Henderson.