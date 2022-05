O Snapdragon 8+ Gen 1 é agora oficial e aparecerá em dispositivos mais tarde em 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm anunciou oficialmente o Snapdragon 8+ Gen 1, a próxima evolução de sua plataforma móvel de primeira linha.

O Snapdragon 8+ Gen 1 está ligeiramente acima do Snapdragon 8 Gen 1 que foi anunciado em dezembro de 2022, e agora utiliza a fabricação de TSMC em vez da Samsung.

A nova versão do hardware que alimentará os dispositivos a partir do 3º trimestre de 2022 vê a CPU ser elevada a 3,2GHz, dando uma velocidade de relógio 10% mais rápida, enquanto a GPU também recebe um aumento de 10% na velocidade do relógio.

Há uma economia geral de 15% de energia através do SoC (sistema no chip), e um aumento de 20% na energia AI.

A economia de energia equivale a cerca de mais uma hora de jogo, ou 80 minutos de transmissão de vídeo para um dispositivo típico.

Portanto, esta é uma atualização incremental do hardware existente que já vimos em 2022, ao mesmo tempo em que ainda fornece todas essas experiências centrais da Qualcomm - como Snapdragon Sound, velocidades de 10Gbps 5G a partir do modem X65 e segurança integrada.

A plataforma agora suporta até 8K HDR de captura de vídeo, dando essencialmente aos fabricantes de dispositivos a liberdade de criar novos dispositivos e experiências baseadas em torno da potência do Snapdragon.

Os observadores do mercado de smartphones não ficarão surpresos com este anúncio, pois já há rumores de que ele será usado em uma série de dispositivos. Vimos menção de seu uso potencial no Sony Xperia 5 IV, o Xiaomi 12 Ultra, Moto Edge 30 Ultra, entre outros.

De fato, a Qualcomm nos confirmou que havia interesse de uma ampla gama de fabricantes, incluindo Asus ROG, Black Shark, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, Realme, RedMagic, Redmi, Vivo, Xiaomi e ZTE.

Embora o progresso seja grande, ele apresenta algo como um dilema para os clientes - você espera por dispositivos mais novos ou se compromete agora?

Escrito por Chris Hall.