Snapdragon 8 Gen 1 Plus para lançamento em 20 de maio?

(Pocket-lint) - A Qualcomm deverá acompanhar seu carro-chefe Snapdragon 8 Gen 1 chip com um modelo mais rápido e poderoso 'Plus' no futuro próximo, e a própria empresa pode ter acabado de nos dar a data de lançamento.

O fabricante anunciou um evento através de seu canal chinês na Weibo afirmando que anunciará uma nova plataforma no dia 20 de maio às 20h00, horário local. Isso significa apenas quatro dias a partir de agora.

Apesar de não dizer exatamente o que está sendo anunciado, o "Ice Universe" no Twitter - o "Ice Universe" - deu a dica de que será o "Snapdragon 8 Gen 1+".

Até agora, os canais ocidentais da Qualcomm e outros que falam inglês têm sido bastante silenciosos, sugerindo que este pode ser um processador que tem um impacto maior no mercado chinês.

Dado o número de 'telefones de jogos' lançados por empresas como Black Shark, Red Magic, Lenovo e outras, e como eles são normalmente os primeiros a serem equipados com o processador modelo 'Plus', isso certamente faria sentido.

Ele também irá - é claro - chegar à Europa, e já foi rumorado que será o processador dentro do rumor OnePlus 10 Ultra, quando e se isso fizer sua aparência.

O evento de lançamento também se alinha com um dos boatos dos auriculares de alguns meses atrás, que dizia que a versão 'Plus' seria lançada em maio.

Escrito por Cam Bunton.