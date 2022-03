Snapdragon 8 Gen 1 Plus pode ser anunciado em maio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm pode estar se preparando para anunciar o próximo passo para sua principal plataforma móvel, com o lançamento do Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

O boato, vindo de um renomado vazador, sugere que o novo hardware será anunciado em maio de 2022, dando aos fabricantes de dispositivos móveis uma escolha adicional ao construir dispositivos de primeira linha.

A Qualcomm vem agitando o nome em torno de seu hardware nos últimos 12 meses. A empresa de San Diego quer estabelecer o Snapdragon como uma marca independente, aproveitando a reputação existente de seu hardware móvel e fortalecendo sua oferta com recursos adicionais da marca Snapdragon, como Snapdragon Sound e Snapdragon Connect .

A mudança na nomenclatura para este hardware principal também mudou, de Snapdragon 888 - anunciado em 2020 - para Snapdragon 8 Gen 1 anunciado em dezembro de 2021.

Há rumores de que a mudança para o Snapdragon 8 Gen 1 Plus será acompanhada por uma mudança do processo de 4nm da Samsung para o TMSC, já que a Qualcomm busca maior eficiência.

O movimento incremental para introduzir hardware novo e mais poderoso não é inédito neste nível: já vimos a Qualcomm ter uma atualização no meio do ano, permitindo que os fabricantes incluam o hardware mais recente e evitem ser vistos como "desatualizados" quando chegar ao mercado no final do ano.

Esse boato também não é a primeira vez que ouvimos falar do Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Um boato inicial sugeriu que o Sony Xperia 1 IV poderia ser lançado neste hardware, com a sugestão de que já está com OEMs para testes.

Normalmente, essas atualizações incrementais produzem apenas uma pequena mudança no desempenho, com as etapas maiores reservadas para a atualização anual que esperamos que aconteça no Snapdragon Summit em dezembro de 2022. Provavelmente será o momento em que passaremos para o novo Snapdragon 8 Geração 2.

Este ainda é um rumor não verificável no momento; para a maioria dos clientes, o conselho ainda é comprar o telefone que você quer que faça o que você quer e não se preocupe muito com os pequenos detalhes.

Escrito por Chris Hall.