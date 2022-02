O modem Snapdragon X70 usa IA para oferecer desempenho 5G aprimorado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

BARCELONA (Pocket-lint) - A Qualcomm anunciou seu modem para dispositivos móveis 5G de quinta geração, o Snapdragon X70.

Embora o 5G ainda possa parecer uma tecnologia bastante nova para muitos de nós, a Qualcomm anunciou seu modem 5G de quinta geração no Mobile World Congress 2022 . O novo hardware segue o Snapdragon X65 e provavelmente chegará aos dispositivos em 2023.

Embora muito do que o modem oferece permaneça o mesmo de antes - acesso a redes 5G e legadas globais - a Qualcomm está usando a IA para aumentar seu desempenho.

Isso vê a introdução de um novo 5G AI Suite no X70. Isso aproveitará o poder da IA para feedback e otimização do estado do canal, gerenciamento de feixe mmWave, seleção de rede e ajuste de antena adaptável, para garantir o melhor desempenho para seu dispositivo móvel.

O Snapdragon X70 continuará a suportar downloads de até 10 Gigabit 5G, permitindo conexão com todos os padrões 5G globalmente, mas também suporta uploads de 3,5 Gigabit, tornando toda a experiência mais suave. Claro, o X70 combinado com o novo chip Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7, contribuirá para o Snapdragon Connect .

Tudo isso acontece enquanto reduz o consumo de energia, o que significa que há menos demandas na bateria e seu telefone deve durar mais.

Os modems da Qualcomm vêm como parte de um sistema no chip (SoC) ou podem ser usados de forma independente com outro hardware Snapdragon, dependendo da configuração que os fabricantes de dispositivos desejam implementar.

Pode levar algum tempo até vermos o X70 em um novo dispositivo, mas normalmente o novo hardware aparece nos dispositivos dentro de um ano.

Escrito por Chris Hall.