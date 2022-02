O Snapdragon Connect destacará que seu dispositivo móvel usa as melhores tecnologias de conexão da categoria

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

BARCELONA (Pocket-lint) - A Qualcomm anunciou que usará a marca Snapdragon Connect para garantir que os clientes possam identificar facilmente os dispositivos que oferecerão a melhor conectividade.

Os dispositivos com o selo Snapdragon Connect oferecerão a melhor conectividade 5G, Wi-Fi e Bluetooth que a Qualcomm oferece, para que você saiba que obterá a melhor conexão do seu dispositivo.

A ideia aqui é que, se você estiver usando um smartphone ou um fone de ouvido XR, obterá uma conexão de baixa latência, Bluetooth de ótimo desempenho e uma conexão de dados móvel sólida, mesmo em situações complicadas, como campos esportivos lotados ou estações de trem.

Isso aproveitará uma variedade de tecnologias oferecidas pelo hardware Snapdragon, do telefone ao relógio e ao carro; dispositivos alimentados por hardware como o Snapdragon 8 Gen 1 ou Snapdragon 8cx se qualificarão para esse selo Snapdragon Connect.

Obviamente, este é apenas o anúncio de um novo esquema para destacar esses dispositivos após o movimento da Qualcomm de impulsionar o Snapdragon como uma marca por direito próprio.

Ainda não se sabe se os fabricantes de dispositivos que usam o hardware Snapdragon vão aderir às mensagens do Snapdragon Connect, mas fazendo o anúncio no palco, Cristiano Amon, presidente e CEO da Qualcomm, diz que veremos o "Snapdragon Connect" como parte do produto futuro anúncios.

Escrito por Chris Hall.