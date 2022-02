Qualcomm MWC 2022: Assista ao vivo a palestra do Mobile World Congress da Qualcomm

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Mobile World Congress está dando um show completo em 2022 e isso significa que há muitos anúncios por vir dos maiores fabricantes de dispositivos e das empresas por trás deles.

A Qualcomm tem um papel central em dispositivos conectados e sempre usa o MWC para mostrar suas tecnologias mais recentes e discutir o futuro. É exatamente isso que esperamos do presidente e CEO da Qualcomm, Cristiano Amon.

Veja como você pode acompanhar a ação.

A Qualcomm transmitirá o evento ao vivo de Barcelona no dia 28 de fevereiro, às 14h30 CET. Aqui estão os tempos internacionais:

São Francisco - 05:30 PST

Nova York - 08:30 EST

Londres - 13:30 GMT

Berlim - 14:30 CET

Nova Deli - 19:00 IST

Tóquio - 22:30 JST

Sydney - 00:30 AEDT, 1º de março

Incorporamos a palestra do Mobile World Congress acima, então você pode simplesmente clicar em play.

A Qualcomm é um grande player em tecnologia móvel tanto no lado dos dispositivos quanto no lado da infraestrutura - e o MWC é uma oportunidade para falar sobre isso. Você pode esperar aqui sobre a evolução do 5G e o caminho para padrões futuros como 6G, você também ouvirá falar de outros protocolos sem fio, como Wi-Fi 7 e Bluetooth.

Você pode ter certeza de que haverá tempo para falar sobre dispositivos móveis, com parceiros usando o Snapdragon 8 Gen 1 em smartphones e o Snapdragon 8Cx Gen 3 projetado para alimentar laptops sempre ativos.

Também é provável que ouçamos falar sobre XR - realidade estendida - que evoluiu a partir de AR e VR que estão na agenda na última década. Com a crescente conversa sobre o "metaverso", é provável que empresas como a Qualcomm forneçam parte do hardware para alimentar essas experiências de XR para os consumidores.

Você também pode esperar muita conversa sobre os avanços automotivos. Veículos conectados e cada vez mais inteligentes precisam de hardware para alimentá-los e a Qualcomm quer estar a par desses desenvolvimentos.

Escrito por Chris Hall.