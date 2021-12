Snapdragon 8 Gen 1 é o novo nome da plataforma carro-chefe da Qualcomm

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

HAWAII, USA (Pocket-lint) - É tudo uma mudança para a plataforma Snapdragon carro-chefe da Qualcomm, com a empresa anunciando uma convenção de nomenclatura totalmente nova em seu 2021 Snapdragon Tech Summit anual.

O sistema de numeração incremental se foi, substituído pelo que é chamado de Snapdragon 8 Gen 1 - não os rumores Snapdragon 898 ou 895 como se pensava originalmente - que continuará a se desenvolver com a Gen 2, Gen 3 e assim por diante nos próximos anos.

O Snapdragon 8 Gen 1 é o sucessor dos carros-chefe Snapdragon 888 e 888+ lançados no final de 2020 e em meados de 2021, dobrando essa potência com uma série de atualizações para o chipset móvel mais poderoso da empresa até o momento.

Abordamos os principais detalhes do Snapdragon 8 Gen 1 em nosso recurso dedicado , mas aqui estão alguns pontos resumidos do que esta plataforma de próxima geração trará para a festa.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: tudo o que você precisa saber sobre a principal plataforma móvel de 2022

A melhor conectividade 5G da classe é garantida, com suporte a mmWave e Sub-6 GHz - algo que seu rival mais próximo, MediaTek, não pode oferecer em seu Dimensity 9000 SoC - junto com desempenho de inteligência artificial (AI) aprimorado, melhores perspectivas de jogos e o benefício do menor consumo de energia que é parte integrante do processo de produção de 4 nm da plataforma.

Outras plataformas Qualcomm - 7, 6 e 4 - seguirão o exemplo com a nova convenção de nomenclatura no devido tempo, com emblemas de cores diferentes (ouro para carro-chefe) representando as plataformas, ajudando a diferenciar mais simplesmente o carro-chefe dos níveis médio e básico. Com programas como CES e Mobile World Congress (MWC) chegando nos primeiros meses de 2022, suspeitamos que todos serão colocados em movimento em um tempo duplamente rápido.