HAWAII, USA (Pocket-lint) - É tudo mudança para a plataforma móvel Snapdragon da Qualcomm: 2022 vê o fim do sistema de numeração incremental da empresa , trocando o futuro Snapdragon 898 de ponta para o que é chamado de Snapdragon 8 Gen 1.

Como você pode ver pelo novo nome, a natureza incremental se concentrará nas gerações ano após ano, com Gen 1 em execução a partir de 2022 e, presumivelmente, Gen 2 entrando em 2023, e assim por diante. Ele simplifica o sistema de nomenclatura, mantendo que "8" representa o poder de primeira linha da Qualcomm para dispositivos móveis.

Mas, além de apenas o nome, o que o Snapdragon 8 Gen 1 tem para oferecer os principais aparelhos do futuro imediato? Aqui está nossa análise sobre sua especificação, como ela se relacionará com recursos específicos e por que isso é algo para se animar.

4nm system-on-chip (SoC)

Processador Qualcomm Hexagon com Fused AI Accelerator

CPU Kyro: Arme Cortex-X2 para 3,0 GHz

Suporte de memória LPDDR5X, até 16 GB

GPU Qualcomm Adreno

Na sequência do Snapdragon 888, que é baseado em um processo de 5nm , o Snapdragon 8 Gen 1 estreia o lançamento de 4nm da Qualcomm. Em última análise, esse número menor significa um deslocamento mais curto para a corrente dentro da CPU e, portanto, maior eficiência e potencial de economia de energia.

Isso também anda de mãos dadas com o suporte para LPDDR5X RAM, que está se aproximando de 25 por cento mais rápido do que a geração anterior e é particularmente útil para o processamento rápido de tarefas computacionais - o tipo de ida e volta que acontece com a inteligência artificial (AI) processamento e semelhantes.

Em termos de potência bruta, o processador Qualcomm Hexagon incorpora um Arm Cortex-X2 (para 3,0 GHz) em sua forma mais poderosa, que é o mesmo "ultra core" que a MediaTek utiliza em seu carro-chefe Dimensity 9000 . A Qualcomm diz que seu processador Hexagon tem o dobro da memória compartilhada de seu predecessor 888, mais uma vez para beneficiar o Motor de Inteligência Artificial (AI) - agora em seu formato de sétima geração.

A IA é, de fato, uma grande parte das vendas da Qualcomm no Snapdragon 8 Gen 1, mas quais outros recursos básicos você pode esperar dos aparelhos principais que utilizarão essa nova plataforma? Aqui está uma análise das principais áreas.

Suporte para resolução de câmera de 200 megapixels

Processadores triplos de sinal de imagem de 18 bits (ISP)

H.265 e decodificador VP9

Vídeo 8K HDR

Com a introdução da Snapdragon Sight Technology - o primeiro processador de sinal de imagem de 18 bits da Qualcomm - o 8 Gen 1 será capaz de oferecer suporte a todo um potencial de imagem em aparelhos de ponta.

Há suporte para resolução de 200 megapixels, o que não é realmente um aumento de geração em geração, e também não é tão capaz de alta resolução quanto o Dimensity 9000 da MediaTek (o último com suporte a 320MP).

Qualcomm

Dito isso, o trio de ISPs de 18 bits do Snapdragon 8 Gen 1 significa que a plataforma pode capturar cerca de 4096 vezes mais dados da câmera do que os processadores de 14 bits anteriores das plataformas anteriores. Portanto, embora não haja mais resolução - que você realmente não precisa -, há muito mais informações nas imagens, o que se traduz em maior faixa dinâmica alta (HDR) e potencial de cor.

Há também um novo modo Leica Leitz Look, usado para recriar o clássico efeito bokeh (desfoque de fundo), uma colaboração que deve gerar resultados interessantes.

Um pipeline de 3,2 Gigabit significa muito processamento de dados: para disparo contínuo, há suporte para captura de 30 quadros por segundo em uma saída massiva de 108 megapixels; para vídeo, você pode gravar 8K HDR - uma inovação mundial em dispositivos móveis - enquanto tem capacidade suficiente para tirar fotos de 64 megapixels simultaneamente.

Falando em vídeo, o suporte de codec para H.265 e VP9 significa que os dados do pacote mais recentes (e cada vez menores) podem ser decodificados para possibilidades de streaming de alto nível.

Suporte para taxa de atualização de tela de 144 Hz em resolução QHD +

Atualização de 60 Hz com resolução de 4K (incl. Monitor externo)

HDR10 e HDR10 +

Muitos fabricantes têm desistido de buscar resoluções de tela Ultra HD (4K) em dispositivos principais, devido ao quão desgastante pode ser a vida útil da bateria. Isso não impede a Qualcomm de oferecer suporte a monitores 4K com Snapdragon 8 Gen 1, inclusive para monitores externos.

É na resolução reduzida que a maioria irá implantar os pontos fortes desta plataforma: com suporte para resolução QHD + para funcionar a uma taxa de atualização máxima de 144Hz. Isso significa visuais super suaves com uma resolução significativa. Ele não tem 180 Hz em recursos FHD +, de acordo com o Dimensity 9000 da MediaTek, mas duvidamos que muitos notem essa diferença sutil.

A alta faixa dinâmica (HDR) quase não deixa pedra sobre pedra, também, com suporte para os formatos HLG, HDR10, HDR10 + e Dolby Vision . Se uma tela tiver um alto grau de brilho, os visuais sem dúvida irão se destacar.

Adreno GPU, 30% mais rápido que o antecessor

Suporte de API Vulkan 1.1

Os jogos são um negócio cada vez mais importante para dispositivos móveis - e a Qualcomm sabe disso. Enquanto Snapdragon 8 Gen 1 tem muito potencial aqui - como você pode ver a partir da manipulação da taxa de atualização rápida, suporte LPDDR5X RAM e poder de CPU - a empresa também tem uma plataforma separada, chamada Snapdragon G3x Gen 1, que a empresa apresentou em um Nintendo Switch Pro rivaliza com o dispositivo Android portátil .

O console portátil Android Nintendo Switch Pro da Qualcomm executa jogos do Xbox

Mas voltando ao Snapdragon 8 Gen 1. A mais recente GPU Adreno traz consigo um aumento de 30 por cento na velocidade em relação ao seu antecessor anterior, juntamente com um consumo de energia 25 por cento menor. O que deveria significar melhores experiências de jogo com menos intensidade na bateria, para que você possa jogar por mais tempo.

Sistema Snapdragon X65 5G Modem-RF

5G mmWave e suporte Sub 6 GHz

Wi-Fi 6E / ax até 3,6 Gbps

aptX Adaptive & Lossless

Bluetooth 5.2

De todas as áreas em que a Qualcomm realmente lidera, no entanto, é com sua conectividade 5G. O Snapdragon 8 Gen 1 utiliza o modem X65, que é a primeira solução de modem RF de 10 Gigabit.

Enquanto a MediaTek também revelou um modem Release 16 no Dimensity 9000, é menos capaz no geral - oferecendo até 7 Gbps em comparação com 10 Gbps da Qualcomm - o que significa que a Qualcomm tem a vantagem teórica quando se trata de velocidades mais rápidas e latência mais baixa.

A Qualcomm também oferece suporte às tecnologias mmWave e Sub-6GHz 5G em uma plataforma, enquanto a MediaTek não oferece suporte à primeira em nenhum aspecto. Isso provavelmente será mais importante para os clientes nos EUA, onde se suspeita que a adoção do mmWave esteja aumentando. Mas a maneira inteligente da Qualcomm de agregar os dois formatos em um é certamente um passo à frente.

Resumindo: o Snapdragon 8 Gen 1 concentra-se em velocidades super-rápidas em trânsito, com uma oferta 5G incomparável.

Na maior parte do tempo, é claro, você provavelmente usará wi-fi quando estiver dentro de casa. Aqui, a plataforma suporta Wi-Fi 6E, assim como a plataforma 888 fazia anteriormente, para conectividade rápida - isto é, se o roteador conectado puder suportá-la.

O Bluetooth 5.2 lida com a conectividade sem fio, enquanto a tecnologia de som Snapdragon suporta os protocolos de áudio aptX Voice, aptX Adaptive, aptX Lossless e LE da empresa. Isso significa que com a fonte correta de alta qualidade e um fone de ouvido capaz o suficiente, você será capaz de obter reprodução de áudio de alta resolução - e a natureza adaptativa da tecnologia significa que você sempre obterá o melhor em oferta, dependendo do que você está usando.

Então, quais aparelhos apresentarão a plataforma Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm? Dada a sua natureza de ponta, sem dúvida será a reserva para carros-chefe premium em 2022.

O Pocket-lint está no Snapdragon Tech Summit, onde a Xiaomi liderou o ataque, confirmando que o Xiaomi 12 será o primeiro do mundo a apresentar a plataforma . Também houve anúncios da Oppo , Realme e Motorola . Portanto, certamente não faltam opções.