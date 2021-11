Qualcomm sacode a marca Snapdragon, abre caminho para o lançamento da nova série 8

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm abalou a marca em torno de seus produtos Snapdragon, o que deve tornar mais claro e fácil de entender o que você está comprando.

A Qualcomm diz que o Snapdragon agora é grande o suficiente e amplamente conhecido para atuar como uma marca independente, então você começará a vê-lo referido como Snapdragon, em vez de Qualcomm Snapdragon.

A Qualcomm já está avançando nesse ponto com coisas como Snapdragon Insiders e assim por diante. Ele continuará a usar seu logotipo de bola de fogo, mas vai ganhar destaque, então você sabe quando um produto Snapdragon está sendo falado.

Uma das mudanças interessantes é que as cores serão usadas de forma mais deliberada, com o ouro usado apenas para os produtos carro-chefe da empresa - de modo que o logotipo ou imagem que você vê mostrando um Snapdragon SoC (sistema em chip) que é popular em anúncios e embalagens de smartphones - se for ouro, é o nível principal.

Melhor smartphone 2021: Testamos, avaliamos e classificamos os principais telefones celulares disponíveis para compra Por Chris Hall · 23 Novembro 2021

Também haverá uma renomeação que virá junto com essas mudanças. Estes não foram totalmente detalhados, mas a Qualcomm disse que o carro-chefe será conhecido como Snapdragon 8-series.

Esperamos mais detalhes sobre como isso vai funcionar no Snapdragon Summit em algumas semanas - mas esperamos que o Snapdragon 4-series, o Snapdragon 6-series e o Snapdragon 7-series sejam usados.

A Qualcomm também está abandonando a nomenclatura 5G, ao que parece, dizendo que se for Snapdragon, então é 5G, portanto, não há necessidade de adicionar esse detalhe à nomenclatura também.

Haverá mais informações sobre essas mudanças, mas agora sabemos que quando a Qualcomm começar a falar sobre o novo Snapdragon 8-series, será o hardware de próxima geração para 2022.